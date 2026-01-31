- Дата публикации
Что не стоит делать, пытаясь согреться зимой - МВД
В Украине удерживаются морозы, и многие люди ищут способы согреться, не задумываясь о рисках.
В Украине держатся морозы, и многие люди пытаются согреться любыми способами. Но важно помнить: алкоголь — не вариант. Он лишь создает иллюзию тепла и на самом деле повышает риск переохлаждения.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД
в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике граждан призывают соблюдать базовые правила безопасности во время холодной погоды и не доверять распространенным мифам о согревании.
Специалисты отмечают, что алкоголь не помогает согреться, а наоборот повышает риск переохлаждения. Также опасными могут быть чрезмерные физические нагрузки на холоде, которые приводят к быстрому истощению организма.
Для сохранения тепла рекомендуется одеваться в несколько слоев, отдавая предпочтение натуральным тканям или термоодежде. В случае переохлаждения согреваться следует постепенно, избегая резких перепадов температур. Во время сна важно иметь отдельные сухие теплые носки и одежду.
Отдельно отмечается опасность использования газа или открытого огня для обогрева помещений. Такие способы могут привести к пожарам или отравлению угарным газом.
В информационных материалах собраны самые распространенные мифы о согревании зимой и даны советы, как действовать правильно, чтобы сохранить тепло и не навредить здоровью. Специалисты призывают выбирать только безопасные способы обогрева.
