Что не так с мобилизацией: Портников назвал главные трудности

Чтобы преодолеть трудности, с которыми столкнулась мобилизация, украинские власти, прежде всего, должны честно и открыто разговаривать как со своими гражданами, так и с союзниками, чтобы синхронизировать процессы и сформировать реальное представление о ситуации на фронте и перспективах завершения войны.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в подкасте "Диалоги с Портниовым" на "Радио Свобода".

"Украинское руководство все время говорит, что людей хватает, но не хватает оружия. Поэтому непонятно почему тогда происходит мобилизационный процесс, если людей хватает. И почему тогда не происходит демобилизация?", — отметил Портников.

По его словам, власти даже заявляют, что для тех, кого мобилизуют сейчас, нет оружия.

"Тогда что эти люди делают в вооруженных силах? Зачем тогда создавать новые бригады, если нет оружия? В этом нет логики. Вы должны мобилизовать столько людей, сколько у вас есть ресурса, чтобы их вооружить. И тогда говорите союзникам: "видите, мы можем мобилизовать еще, но нам не хватает оружия". А когда вы мобилизуете все новых и новых людей и говорите союзникам, что этих людей мало, они считают, что оружия хватает. То есть, надо как-то синхронизировать представление об этом", – считает журналист.

Впрочем, по его мнению, главная проблема мобилизации – это сам мобилизационный процесс, вернее его плохая организация.

"Если вы не можете его [мобилизационный процесс – ред.] организовать для тех категорий, которые сейчас подлежат мобилизации, то несомненно, рано или поздно вам придется принимать непопулярные решения, чтобы мобилизовать определенное количество людей других возрастов. Это очень просто, это – математика", – объяснил Портников.

Он добавил, что теоретически мужчин призывного возраста должно было бы хватить для войны. Но достаточно большое их количество пытаются избежать мобилизации путем бронирования, "исчезновения с радаров" или любым другим способом.

"И это [уклонение от мобилизации – ред.] действительно вызывает сочувствие у большой доли общества. Но надо понимать, если вы сочувствуете, то следующие решения власти будут жестче. И не только к возрастным категориям, но и к гендерным. Это реальность, которая рано или поздно наступит.", – предупредил журналист.

И еще одна причина затруднений мобилизации – отсутствие честности и доверия.

"Когда вы говорите людям, что война через пару месяцев закончится, то вы действительно срываете мобилизационный процесс, потому что люди считают, что им надо 2-3 месяца где-то пересидеть. Никто из этих людей не думает, что им придется скрываться не пару месяцев, а три-четыре года. Они искренне верят, что через 2-3 месяца все закончится", – отметил он.

Журналист уверен, если бы власть честно говорила обществу, что это война на годы, то у человека был бы выбор: бежать из страны, если он категорически не хочет воевать, или идти служить, потому что скрываться годами не удастся.

"Это совершенно другая постановка вопроса в диалоге с обществом", – подытожил Виталий Портников.

Напомним, по словам члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, мобилизационный возраст уменьшать пока не планируют, поскольку у ВСУ достаточно резервных бригад. Но возникает нехватка оружия от партнеров и разрешений на использование дальнобойного оружия против агрессора.

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