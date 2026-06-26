Что не так с мобилизацией в Украине: в KRAKEN сделали откровенное заявление

Мобилизация / © ТСН

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Мобилизацию в Украине нужно изменить: ввести четкие сроки службы, лучше относиться к людям, а ухилянтами пусть занимается полиция. При этом полностью заменить мобилизацию рекрутингом не удастся, потому что он только в нескольких подразделениях.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Константин Немичев.

Что нужно изменить в мобилизации?

Военный считает, что армия не может обойтись без мобилизации, но сейчас ею занимаются необученные люди. Немичев подчеркнул, что искать избегающих службы имеют профессионалы с соответствующими навыками.

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«Мобилизация необходима для комплектования войска, однако подход к ней нуждается в изменениях — должны быть четкие сроки службы (контракты), а работу с уклонами следует передать правоохранительным органам», — заявил Константин Немичев.

Он также добавил, что в полку KRAKEN нет принудительно мобилизованных через ТЦК. Но были случаи, когда люди, которых принудительно мобилизовали в другие подразделения, убегали оттуда (уходили в СЗЧ), чтобы перевестись в KRAKEN. Таким образом, они психологически выбирали путь добровольца.

Отвечая на вопрос о том, почему ТЦК проигрывает рекрутингу, заместитель командира полка отметил:

«Я бы разделил этот вопрос. Рекрутинг есть только в отдельных подразделениях, а фронт держат около 150 боевых бригад. Только за счет рекрутинга мы не сможем укомплектовать всю армию, потому от мобилизации отойти нельзя. Но подход к ней нужно изменить — сделать нормальное отношение к людям».

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По мнению Немичева, ТЦК остаются необходимыми для комплектования войска. Однако основная ошибка состоит в том, что мобилизацией занимаются люди без соответствующего обучения.

Офицер считает, что работу с уклоняющимися от службы гражданами следует перевести в правооритетное правовое поле: заводить дела в ЕРДР и привлекать полицию или спецназовцев МВД, имеющих навыки розыскных действий. Это позволит избежать силовых задержаний на улицах.

Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине идет мобилизация, и время от времени адвокаты и военнообязанные сообщают в соцсетях о случаях, когда при проверке документов приложение «Резерв+» не открывается. Это, в свою очередь, может зависеть в том числе и от качества покрытия Сети.

Ранее мы писали, что одним из ближайших нововведений может стать уменьшение числа мужчин, которые находятся в розыске ТЦК — об этом в комментарии для ТСН.ua сообщили сразу ряд народных депутатов, осведомленных о намерениях чиновников Министерства обороны Украины. То есть на такую категорию мужчин государство может обратить особое внимание.

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