Что не так с мобилизацией в Украине: Залужный разложил по полочкам

Валерий Залужный / © Associated Press

Аналогии и логики массовой демобилизации именно во время войны найти невозможно, но ввиду современных технологических решений на фронте система мобилизации не должна оставаться на уровне доктрины Первой мировой войны.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании, бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем выступлении на европейской оборонной конференции-Defence24 Days 2026 в Варшаве, текст которого опубликовала «Украинская правда».

По его мнению, Украина должна перейти к так называемой «умной мобилизации» — модели, где ключевую роль будут играть технологии, четкие сроки службы, профессиональная подготовка и новые принципы ротации.

Валерий Залужный также предложил частично передавать отдельные функции частным структурам и создавать новую оборонную систему по израильскому образцу с постоянной готовностью общества к длительной войне.

«Без масштабной реформы армии, военной подготовки и оборонной промышленности Украина рискует остаться заложником устаревшей системы, не отвечающей реалиям войны будущего», — считает он.

«Мобилизация — это, прежде всего, создание необходимого потенциала накануне войны, создание и подготовка необходимых резервов и пополнение очевидных потерь в войне. И действительно, именно мобилизация и ее потенциал, как человеческий, так и экономический, были залогом успеха в испытании войной», — добавил Залужный.

Накануне народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил необходимость усиливать мобилизационные мероприятия в крупных городах. По его словам, мобилизация должна быть равномерной между селами и областными центрами.

Глава ОП Кирилл Буданов резко высказался об уклонистах и мобилизации. По его словам, в обществе возник парадокс: желание победы и одновременное уклонение от мобилизации. Глава ОП называет эту ситуацию «большой проблемой».

