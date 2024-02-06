Что не так с новым законопроектом о мобилизации: омбудсмен указал на нарушения прав граждан

Правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации, который должен соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека, имеет ряд противоречивых норм.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В частности, он указал на ряд замечаний к законопроекту, который озвучила его представительница по социальным и экономическим правам Елена Колобродова на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также соответствующее письмо уже отправили в профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Нормативный казус есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (указывается) в военном билете) на практике становится проблемой, нуждающейся в урегулировании", — отметил Лубинец.

В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины.

Более того, по словам Лубинца, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста за невыполнение которого последние несут определенную законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

В новом законопроекте также прописано, что призыв на военную службу во время мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на военном учете.

Лубинец отметил, что проанализировал обращение в его офис и обнаружил, что во время мобилизации часто нарушается право граждан на освобождение от призыва, поскольку медицинские документы, а также документы, дающие право военнообязанному на освобождение от призыва (свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности родителей и т.п.), граждане с собой не носят, поскольку их по закону должны предоставить в ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете.

Поэтому закрепление в Законе этой нормы нецелесообразно, считает Лубинец.

Напомним, новый мобилизационный законопроект уже 7 февраля может пройти первое чтение в Верховной Раде. Однако вопросов к документу остается еще много, считает и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Читайте также: