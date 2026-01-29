Что не так с заявлениями о прекращении атак РФ: эксперт объяснил

Кремль / © Associated Press

Информация о возможном взаимном прекращении атак РФ и Украины в глубокий тыл (дипстрайков) должна поступать исключительно от официальных украинских лиц и профильных подразделений, а не из анонимных российских ресурсов.

Такое мнение высказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов «Флэш» в своем Телеграмм-канале.

Он отметил, что в случае достижения реального согласия по прекращению ударов и выдаче соответствующих приказов войскам, украинское общество узнает об этом от собственных защитников раньше, чем появятся публикации в российском инфопространстве.

«Мы больше врага хотим окончания войны и, конечно, будем выполнять честно и быстро все договоренности. Цитировать и доверять информации, предоставленной неизвестными людьми из ТГ-канала врага, удивительно», — отметил эксперт.

Что известно о «прекращении обстрелов»

В четверг, 29 января, в Сети появились сообщения российских «военных корреспондентов» о якобы введенном «энергетическом перемирии». Никакой официальной информации пока нет.

Спикер Кремля Песков также не стал комментировать эту информацию.

Впрочем, украинский журналист Денис Казанский объяснил, почему Кремлю срочно понадобилась пауза между ракетными ударами и зачем пропаганда РФ разгоняет фейк о моратории на обстрелы энергетики.

Военный эксперт Александр Мусиенко предполагает возможность обсуждения «энергетического перемирия» на переговорах в Абу-Даби 1 февраля. Однако он подчеркнул, что Россия готовит новые ракетные атаки. По данным разведки, враг планирует удары по критической инфраструктуре, используя обстрелы в качестве инструмента давления на переговорный процесс.

Также Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.