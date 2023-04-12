Что не так со Спартаком Субботой: все подробности скандала с известным психологом и реакция соцсетей

Психолог ответил на обвинения в свой адрес.
Популярный украинский психолог, врач-психиатр и блогер Спартак Суббота оказался в центре громкого скандала.
Онлайн-медиа "Свідомі" провело большое расследование, в котором утверждается, что Спартак Суббота является мошенником и самозванцем. Автор расследования, психолог и гештальт-терапевт Илья Полуденный обвиняет коллегу во лжи, сексе с клиентками и сотрудничестве с запрещенной ныне партией ОПЗЖ. Кроме того, выяснилось, что настоящее имя Спартака Субботы – Александр.
"Спартак (Александр) Суббота, используя беспрецедентный масштаб лжи, в том числе в популярных медиа, почти 10 лет строил декорации для своего образа, который теперь монетизирует. Также это расследование поднимает ряд важных социальных вопросов", — говорится в публикации.
Фейковая научная степень
Илья Полуденный утверждает, что в течение пяти лет Спартак Суббота публично позиционировал себя как кандидат психологических наук, хотя он не имел этой степени. Так, Минобразования издало приказ о присуждении ему ученой степени кандидата наук только в апреле 2022 года, а первые упоминания о таком звании появились в его публикациях в медиа 2017 года.
"Спартак Суббота годами выдает себя за врача-психиатра и медицинского психолога. Спартак — самозванец, он не учился ни в одном медицинском вузе и, тем более в НМУ имени А.А. Богомольца. Везде, где он называет себя врачом-психиатром, он лжет прямо в глаза", — заявляет Полуденный.
Также автор расследования утверждает, что Суббота использовал различные "сомнительные схемы", чтобы получить научные степени.
В расследовании отмечается, что Спартак Суббота в своих видео на YouTube и в соцсетях распространяет антинаучную информацию, противоречащую его научным работам. Это вызывает подозрения, является ли Суббота автором опубликованных им работ.
По словам Полуденного, Спартак Суббота ошибочно понимает некоторые термины и создает у зрителей ошибочные представления. Информация, которую он доносит до зрителя, бывает неправильной и неэтичной.
Секс с клиентками
В публикации отмечается, что Спартак Суббота был исключен из Украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии "в том числе и из-за того, что грубо нарушал этику, вступая в эротические отношения с клиентками". Таких случаев было не менее четырех, заявляет Полуденный.
Данную информацию подтвердил психолог Артем Осипян. По его словам, одна из клиенток призналась, что у нее были отношения с его коллегой.
"Он был возмущен, однако тогда еще не знал, кто именно был тем психологом, который спит с клиентками. Осипян хотел обратиться в этическую комиссию. Клиентка была не против, а впоследствии призналась, что сексуальные отношения у нее были со Спартаком Субботой", — говорится в статье.
Сотрудничество с ОПЗЖ
Как сообщается в расследовании, Спартак Суббота ранее работал в организации Институт когнитивного моделирования, а также работал в Seetarget. Обе организации связаны с общим бенефициаром и были замечены в связях с политической партией ОПЗЖ.
Так, Seetarget подозревают в скрытом пиаре в пользу разных политических сил (включая ОПЗЖ) с использованием команды разных специалистов. Среди этих специалистов фигурирует и Спартак Суббота. Это может означать, что Спартак Суббота использовал профессию психолога и психотерапевта, чтобы вводить в заблуждение людей.
Полуденный отмечает и подтверждает, что психотерапевт Спартак Суббота писал немало статей о выборах, анализировал избирательные процессы и акцентировал внимание читателя на "фаворитах" в лице главы партии ОПЗЖ Юрия Бойко и Юлии Тимошенко.
Спартак Суббота прокомментировал расследование
Психолог Спартак Суббота отреагировал на обвинения в свою сторону.
"Спасибо, уже видел эти новости, конечно читал, помощница вычитала, не было времени все смотреть. Что я могу сказать: это не первый хейт, с которым сталкиваюсь, он будет и дальше. Я это просто переживу. Но что я хочу сказать — не позволю оскорблять свою аудиторию", – говорит он.
Реакция соцсетей
Украинцы активно обсуждают в соцсетях разоблачение известного психолога:
психотерапевти (люди що мають мед.освіту) світу: не сприймають гештальт, бо воно не доказове— Таша✧| любить каву (@capre_diem__) April 11, 2023
гештальтист Полудьонний : а от вапщєта Спартак Суббота брехун!!
Спартак Суббота проливав кров на когнітивно-поведінковому фронті— Макс Вишинський (@max_vyshynskyi) April 11, 2023
Частина III— DJ Карелін (@superocheck) April 11, 2023
Розділ XVII. Навіщо Спартак Суббота розмінував Чонгар?
Спартак Суббота заполонив стрічку. Ситуація наступна: pic.twitter.com/iGbnwVequk— Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) April 11, 2023
мій мужик вперше від мене почув, хто такий Спартак Суббота, і всьо пойняв pic.twitter.com/I1FHLEkrVv— Мейплочка зла укрaїнкa (@bluetailblue) April 11, 2023
У них всіх цікаві «імена»— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) April 11, 2023
Спартак Суббота
Дорж Бату
Алі Шейхатлі
Я і моя молода команда— Volodymyr Popov (@PopovVolodymyr_) April 11, 2023
Інструткор_юа, Спартак Суббота, Джордж Бату та Добкін pic.twitter.com/ZuioI2OBhP
челендж: ваше ім'я як Спартак Суббота ✊— дупка ельфійонка ᓚᘏᗢ (@orange_capybara) April 11, 2023
ім'я - назва футбольного клубу вашого рідного міста
прізище - день тижня у який ви народилися
я - Олімп П'ятниця
чекаю ваші відповіді в реплаях
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