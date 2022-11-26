Что нельзя дарить на Новый 2023 год: черному кролику это не понравится

Что лучше не дарить на год Кролику, чтобы он не рассердился, как задобрить это животное, читайте в материале ТСН.ua

Совсем скоро постучится в дверь Новый, 2023 год, год черного кролика. Кролик — домашнее животное, которое любит не любит шума, ищет уют, поэтому Новый 2023 год лучше встречать дома.

Животное это неприхотливое, поэтому лучше отказаться от роскошных или дорогих подарков. Кролик отличается скромностью, не любит пускать пыль в глаза и привлекать к себе внимание.

Кролики не любят непрактичные вещи, поэтому подарки нужно подбирать по назначению и предпочтению, которые пригодятся.

И самое главное, чтобы удобрить Кролика подарки нужно дарить от души.

Что лучше не дарить на Новый 2023 год

Кролику не понравится, если вы подарите средства для душа, разнообразные гели, шампуни, мыла, кремы.

Не нужно дарить духи или туалетную воду.

Не нужно покупать на год Кролика для подарка часы, зеркала, полотенца.

Если вы подарите предметы, которые могут порезать, как (набор ножей, столовых приборов, бритву), кролик может очень на вас разозлиться.

Так же не понравятся кролику такие подарки, как портсигары, зажигалки и другие курительные принадлежности.

Нельзя на Новый год 2023 дарить свечи, зеркала, полотенца и деньги.

Не по душе придется хозяину года и конверт с деньгами, если вы его не заказывали.

Не дарите на Новый год (если обычно не заказывали) животных.

Читайте также: