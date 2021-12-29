Что нельзя делать 31 декабря, в новогоднюю ночь и за столом, чтобы не навлечь на себя беду

Что нельзя делать 31 декабря, в новогоднюю ночь и за столом, чтобы не навлечь на себя беду

К празднованию Нового года следует серьезно подготовиться. Ведь, по словам, астрологов, каждый пустячок может повлиять на ваш успех в грядущем году. Что нельзя делать в новогоднюю ночь и за праздничным столом, чтобы не навлечь на себя беду? На этот вопрос отвечает ТСН.ua.

Всем известно выражение "Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Но мало кто задумывается над тем, что это действительно так. Астрологи рекомендуют тщательно продумать каждый пустячок для хорошего празднования новогодней ночи. Ведь любой ваш шаг может повлиять на будущий успех. Что нельзя делать за столом в Новый год?

Также читайте Как подвести итоги 2021 года, чтобы быть успешными в 2022

Астрологи рекомендуют в новогодние праздники вести себя сдержанно, без лишних эмоций. Ни в коем случае не ссорьтесь, а если конфликт все же возник, лучше сначала его разрешить и только потом садиться за новогодний стол. Если в доме есть кот, лучше не разрешать ему выпрыгивать на стол. Считается, что эти четвероногие любимцы несут отрицательную энергетику. А еще они могут банально мешать. Чтобы в грядущий год Тигра у вас не было финансовых проблем не сметайте со стола и других поверхностей на кухне крошки еды. Их нужно собрать в салфетку и затем выкинуть. Новогодний стол не должен шататься. Народные приметы говорят, что в этом случае вы навлечете на себя не только неприятности, но и болезни в грядущем Новом году. Нельзя ставить на новогодний стол посуду с трещинами или сколами, иначе год Тигра вы проведете в конфликтах и ​​скандалах. Наши предки считали, что выбросы мусора в новогоднюю ночь, 31 декабря, особенно опасны, ведь можно вместе с ним выбросить успех и удачу. 31 декабря и 1 января запрещается занимать деньги, ведь они впитывают в себя положительную энергетику хозяина, от которой можно таким образом избавиться. Не встречайте Новый год с пустыми карманами и кошельком. Положите перед празднованием хотя бы одну купюру или монету (но обязательно желтого цвета), чтобы грядущий год не прошел в бедности. Не готовьте для новогоднего застолья раков, крабов, омаров. Эти животные двигаются "пятясь назад", поэтому астрологи советуют отказаться от них. В противном случае назовите на себя старые невзгоды и проблемы. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января нельзя пришивать пуговицы, потому что старые проблемы будут преследовать весь следующий год. Если вы сдали одежду или обувь в ремонт, обязательно уберите их в начале Нового года. Иначе в год Тигра вас ждут материальные проблемы. Среди наших предков было народное поверье о запрете стричь ногти или волосы в последний день года и 1 января. Не делайте этого, если не хотите получить проблемы со здоровьем.

Читайте также: