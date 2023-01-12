Что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января 2023 года

Народные традиции и поверья, что нельзя делать на Меланку, чтобы не навлечь буду, читайте в материале ТСН.ua

Через неделю после коляды, в канун Нового Года по старому стилю празднуют Щедрый вечер. По христианскому календарю – это день преподобной Мелании. В народной традиции оба праздника объединились, поэтому и есть Щедрый Вечер, или праздник Меланки.

13 января, в вечер Нового года по старому стилю проходят торжественные Богослужения в конце Старого года. Как и на Сочельник, в этот день готовят праздничный Щедрый ужин.

Приднепровская Украина и Гуцульщина празднуют Щедрый Вечер, для Галичан Щедрый Вечер — это вечер накануне Крещения.

На Щедрый вечер наши предки украшали дом и готовили обильный ужин, чтобы в доме круглый год, до следующего года царили согласие и достаток.13 января сами ходили в гости, и принимали гостей, пели щедривки, После ужина начинали "водить козу", переодевались у сказочных персонажей — козу, кота и тому подобное и ходили по домам щедровать. Молодые мужчины переодевались в Меланку и ходили колядовать, водили и девичью Меланку. Девушки в этот вечер гадали на суженого.

Козу водили на Меланку

Что нельзя было делать на Щедрый вечер 13 января

Наши предки старались в этот день не вспоминать число "тринадцать", чтобы не навлечь на себя неприятности.

В этот день не следует считать мелкие монеты, говорят, что счёт мелких монет принесет слезы на весь год.

В этот день нельзя давать денег взаймы даже ближайшим родственникам, иначе весь год будете ходить в должниках.

На праздник Маланки нельзя ругаться, в семье должен царить мир и гармония.

За праздничный стол нельзя садиться в грязной одежде, ведь тогда судьба будет "не чиста". На Щедрый вечер нужно одеваться обязательно в светлую одежду, это привлечет удачу и благополучие.

В этот день не стоит держать злобу на других людей, если с кем-то поссорились, нужно обязательно помириться, Помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.

Под запретом была и любая трудная работа.

По древним поверьям, нельзя было, чтобы в этот день в доме оставались старые вещи.

Существовал также ряд запретов на еду. Наши предки верили, что в этот день лучше не есть мясо и рыбу, а вот мясо свиньи наоборот, позволяли, потому что верили, что тогда в семье останется все хорошее.

Хорошей приметой и залогом всего хорошего в Новом году была и щедрая встреча колядников.

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