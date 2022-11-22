Что нельзя делать со своим котом: пять важных вещей

ТСН.ua собрал перечень из 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя делать с котом.

Завести кота – очень ответственное дело. Нужно понимать, что животному необходимо постоянное внимание. А еще есть некоторые вещи, которые ни в коем случае нельзя делать с кошкой, если вы хотите, чтобы она росла здоровой и живой.

Не стоит перекармливать

Многие хозяева, когда идут на работу, оставляют коту целую миску пищи, которой должно хватить до вечера. Хотя такая практика и нормальная, но ветеринары отмечают, что эти животные должны есть несколько раз в день в маленьких количествах. Если же в миске много пищи, они будут просто съедать все, что приведет к ожирению и проблемам со здоровьем.

Не давайте скучать

Особенно важно это для кошек, которые проживают в квартирах и не выходят гулять на свежий воздух. Обязательно играйте с животным каждый день. А лучшие игрушки – дразнилка на палочке.

Не запрещайте царапать

Это занятие не защита от скуки, а возможность поддерживать когти в здоровом состоянии. Поэтому нужно отучить кота царапать мебель и купить ему для этого специальную царапку.

Не беспокойте кошку просто так

Взрослые кошки спят большую часть дня, поэтому не стоит лишать их возможности отдохнуть. Если будить кошку регулярно, она может стать озлобленной, нервной и даже перестать есть.

Не удаляйте когти

И хотя такая процедура может показаться единственным выходом из ситуации, когда кот продолжает царапать мебель, лучше ее не делать. Из-за нее мышцы спины и лап сильно расслабляются, потому кошка со временем может терять чувство равновесия. Это приводит к ослаблению иммунитета и появлению всевозможных болезней.