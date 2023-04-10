Что нельзя класть в пасхальную корзину, а что нужно освятить

Что не нужно класть в Пасхальную корзину, а что можно читайте в материале ТСН.ua

Главный церковный праздник — Светлое Христово Воскресение 2023 христиане Восточного обряда будет отмечать 16 апреля.

По случаю праздника, накануне в Великую Субботу начнутся праздничные богослужения, многие украинцы отправятся в церковь, чтобы святить пасхальную корзину. Важно сделать это правильно, не все продукты можно освящать. Рассказываем, что не нужно класть в пасхальную корзину.

Что нельзя святить на Пасху

Нельзя освящать любой алкоголь, водку, пиво и т.п., за исключением кагора.

Запрещается святить кровяную колбасу.

Нельзя приносить в церковь материальные ценности — деньги, ключи, украшения.

Существует мнение, что будто освященные продукты нужно разрезать посвященным ножом. Но это не так, ножи ни в коем случае нельзя освящать.

Что нужно положить в корзину и что можно освящать

Самое главное – это, конечно паска, символизирующая воскресшее тело Христа, победу жизни над смертью. Недаром апостол Павел в послании к коринфянам отмечал, что Пасха – это Христос, принесенный в жертву.

Яйца, писанки, пасхальные яйца – символ новой жизни и воскресения.

Молочные продукты, сыр, масло — как младенец хочет маминого молока, так и человек Божьей благодати.

Мясные продукты. Их освящение вытекает из ветхозаветной Пасхи, когда потребляли жертвенного ягненка. Недаром Иисуса называют еще Агнцем Божьим.

Хрен – это корни веры в Воскресение Иисуса Христа.

Соль в Библии символизирует способ связи между Богом и его народом. Во время нагорной проповеди Иисус называет учеников "солью земли".

Вино "Кагор".

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