Что нельзя стирать в режиме быстрой стирки: правила, которые помогут сохранить ваши вещи

В любой автоматической стиральной машине предусмотрен быстрый режим стирки. Таким образом пользователь может освежить вещи для ежедневной носки, потратив при этом минимум времени и сил. Однако далеко не все вещи можно стирать в этом режиме. Какие вещи можно стирать в режиме быстрой стирки, в каких случаях это приложение выбирать и какие вещи запрещено стирать в режиме быстрой стирки — в материале ТСН.ua.

Какие вещи и почем, лучше не стирать в режиме быстрой стирки

«Быстрый режим» обычно предусматривает стирку вещей за 30 минут, но есть модели стиральных машин, позволяющие справиться и за 15-20 минут. Казалось бы, функцией быстрой стирки можно воспользоваться всегда, ведь это удобно и экономично. Но это не так. Дело в том, что программа предусматривает стирку при низких температурах. В таких условиях можно стирать слегка загрязненные вещи, которые вы меняете каждый день: футболки, носки, рубашки, блузки. При этом на ткани не должно быть сложных и устаревших пятен. Быстрый цикл позволяет освежить белье и избавить его от неприятного запаха.

Поэтому актуальными будут советы не стирать в режиме быстрой стирки сильно загрязненные и изношенные вещи. Также в этом режиме не стирают полотенца и постельное белье.

Почему лучше не использовать для этих вещей режим быстрой стирки:

Они не отстираются должным образом, для них нужно выбирать полный режим стирки и температуру не ниже 60 градусов.

Низкая температура, при которой происходит стирка в быстром режиме, не убивает пылевых клещей и микробов.

Стирка этих вещей вредит самой стиральной машинке. Полотенца и постельное белье сильно впитывают воду. И если при обычных режимах это не проблема, то в быстром режиме машинка не успевает равномерно распределить вещи по барабану, и, как следствие, мокрые вещи все время бьют с огромной силой по стенкам барабана и могут его повредить.

Это интенсивная программа, поэтому режим быстрой стирки не подходит для тонких, деликатных тканей, а также других вещей, которые нужно стирать вручную. Также этого режима следует избегать для достаточно изношенных или поврежденных вещей, ведь в таком случае машинка повредит их еще больше.

При быстрой стирке максимальный эффект можно получить, когда барабан загружен наполовину. Моющего средства при этом нужно класть также меньше. При низких температурах гранулы порошка плохо растворяются, поэтому белье при полной загрузке будет плохо полоскаться.

Как эффективно использовать режим быстрой стирки

Перед загрузкой отсортируйте белье. Отделите вещи друг от друга по типу ткани, отделите белую одежду от цветной. Отложите сильно загрязненное белье с пятнами для полного цикла стирки.

Для наилучших результатов в режиме быстрой стирки сделайте следующее:

Предварительно замочите вещи на 20 минут.

Натрите сложные пятна мылом.

Отожмите белье и загрузите его в стиральную машину.

Включите программу «Быстрая стирка».

Таким образом, потребляя меньше электроэнергии, вы сможете качественно постирать вещи.

Если в вашей машине нет режима с названием «быстрая стирка», обратите внимание на другие циклы. Для разных производителей этот режим может называться «Экспресс-режим», «Быстрое 30» и так далее. Вам подойдут все программы продолжительностью менее 40 минут.

Если вы не знаете, как установить и включить программу, вам подскажут специальные значки на панели управления. Поверните переключатель так, чтобы он указывал на обозначение режима, и запустите приложение.

Значки быстрой стирки на стиральных машинах

У стиральной машины Bosch есть несколько разновидностей этого режима. Быстрая стирка для смешанного белья, которое не требует особого ухода, имеет значок платья, рубашки или боди. Также есть короткая программа «Супербыстрая стирка» продолжительностью 15 минут, которая обозначается циферблатом.

Производитель Samsung позаботился об удобной навигации, поэтому расписал се режимы. Для слабо загрязненного белья есть режим «Быстрое 29».

Для машин Hotpoint-Ariston разработаны две программы - «Быстрая стирка 60 и 30». Одна программа позволяет стирать вещи при температуре 60 градусов, другая – при 30.

Панель управления Siemens имеет два обозначения режима «Супер» продолжительностью 15 и 30 минут. Обозначается значком циферблата на панели.

Производители LG также решили не придумывать обозначения и подписали программу «Fast 30». При температуре 30 градусов можно стирать хлопчатобумажные и синтетические вещи.

Значок на стиральной машинке Indesit выполнен в виде циферблата, что означает «Быстрая стирка 30».

Символы на стиральных машинах Veko, Zanussi и Electrolux точно такие же, как и на других моделях.

Если вы постоянно используете режим быстрой стирки, хотя бы раз в несколько недель включайте машинку на полный режим при температуре 60 градусов. При низких температурах могут размножаться бактерии и плесень, появляется неприятный, затхлый запах, который может перейти на белье.

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