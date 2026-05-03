Что нельзя везти в Польшу: полный список ограничений, штрафы и лимиты

Что запрещено ввозить в Польшу

Реклама

Перед поездкой в Польшу важно заранее убедиться, что пересечение границы пройдет без лишних сложностей и задержек. Для этого путешественникам стоит детально изучить действующие правила, касающиеся ограничений или полного запрета на ввоз определенных категорий продуктов, товаров и личных вещей.

По данным Пограничной службы Польши, граждане стран, не входящих в ЕС, могут ввозить в собственном багаже приобретенные вещи или подарки без уплаты пошлин и налогов, если их суммарная стоимость укладывается в установленные лимиты.

В частности, для тех, кто пересекает границу авиационным или морским путем, эта сумма составляет 430 евро, а для всех остальных категорий путешествующих ограничение установлено на уровне 300 евро.

Реклама

Что запрещено ввозить в Польшу

Чтобы пересечение польской границы прошло без неприятных сюрпризов, таких как изъятие личных вещей, немалых штрафов или даже запрета на въезд, стоит заранее разобраться в таможенных правилах. Каждому, кто планирует поездку, важно знать перечень товаров, которые строго запрещено ввозить на территорию страны.

В общем в список запрещенных для ввоза категорий относятся:

мясные продукты и субпродукты (сало, колбасы, мясные консервы);

молочные продукты, включая кондитерские изделия с ними (творог, масло, йогурт и т.д.);

наркотические вещества и препараты;

рецептурные лекарства, содержащие кодеин или эфедрин — без рецепта врача;

сильнодействующие лекарства — без соответствующих документов;

оружие и боеприпасы — без надлежащих разрешений;

химические и токсичные вещества;

порнографические материалы;

антиквариат (антикварные предметы), археологические находки и другие ценности (которые подлежат особому контролю) — без соответствующих документов;

предметы из материалов животных, находящихся под угрозой исчезновения (шкуры диких животных, изделия из слоновой кости, перья диких птиц и т.д.);

деньги наличными более 10 000 евро (или соответствующая сумма в другой валюте) — без декларирования.

Что разрешено ввозить в Польшу только в ограниченном количестве

Согласно установленным нормам, определенные категории товаров разрешено ввозить в Польшу без уплаты пошлины только при условии, что они предназначены для личных нужд и не превышают определенный лимит.

В частности, во время прохождения таможенного контроля путешественникам разрешается иметь при себе:

Реклама

свежие овощи и фрукты весом до пяти килограммов;

рыбные продукты и морепродукты весом до пяти килограммов;

кофе весом до 0,5 килограмма;

сухое молоко, диетические продукты, детское и специальное питание (по медицинским показаниям) в герметичной упаковке весом до двух килограммов;

корм для животных в специальной упаковке (если они путешествуют с вами) до двух килограммов;

бытовую технику и электронику (смартфон, ноутбук, планшет и т.д.) — не более одной единицы.

Что касается медикаментов для собственных нужд, то в Польшу разрешается ввозить не более пяти наименьших упаковок каждого вида лекарств. Если же человек имеет хроническую болезнь, требующую длительного или постоянного приема препаратов, этот лимит может быть увеличен. В таком случае необходимо обязательно иметь при себе соответствующие медицинские документы и письменно задекларировать все лекарственные средства при пересечении границы.

Также частный автомобиль или автобус могут иметь в баке до 200 литров горючего. Тогда как в переносной емкости (канистре) можно везти до 10 литров горючего.

Лица, которым уже исполнилось 17 лет, могут провозить через границу алкогольные изделия с такими ограничениями:

крепкие напитки (с содержанием алкоголя более 22%) — до одного литра;

напитки средней крепости (с содержанием алкоголя до 22%) — до двух литров;

вино — до четырех литров;

пиво — до пяти литров.

Под ограничения также попадают табачные изделия (провозить их могут только взрослые):

Реклама

сигареты — до 40 штук (2 пачки);

сигары — до 10 штук;

табак — до 50 граммов.

Правила для украинцев в Польше — последние новости:

Напомним, с мая 2026 года украинцы в Польше со статусом PESEL UKR смогут податься на новый трехлетний вид на жительство CUKR, который позволяет работать и вести бизнес без отдельных разрешений.

Впрочем, этот документ подходит не всем, ведь предоставляется только тем, кто ранее получил временную защиту и прибыл в Польшу после 23 февраля 2022 года.

Также украинцам, которые решили окончательно вернуться из Польши домой или переехать в другую страну, необходимо должным образом закрыть статус временной защиты — для этого следует подать заявление в гминную администрацию, сообщить ZUS о выезде и закрыть банковские счета.

Посольство Украины предостерегает: выезд из Польши на срок более 30 дней автоматически аннулирует защиту, а при переходе в другую страну важно сперва убедиться, что она предоставит защиту после отказа от польской.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров