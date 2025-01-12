Что невозможно получить в наследство в Украине в 2025 году: перечень ограничений и нюансов

Некоторые права и обязанности вообще не могут передаваться по наследству. Поэтому перед тем как согласиться на наследство, следует детально проанализировать все детали.

Получение наследия в Украине обычно предполагает передачу имущества и ценностей, но вместе с ними можно унаследовать и определенные обязательства. В то же время, закон определяет перечень прав и обязанностей, не подлежащих наследованию.

О том, что нельзя передавать по наследству в 2025 году, говорится в Гражданском кодексе Украины.

Что нельзя унаследовать в 2025 году

Согласно статье 1219 Гражданского кодекса Украины, не передаются:

• Членство в организациях или обществах: участие в них автоматически прекращается после смерти.

• Право на компенсацию за вред здоровью: это право является личным и не может быть передано наследникам.

• Долги или кредиты, которые прекращаются после смерти: регулируется статьей 608 ГК Украины.

• Личные неимущественные права: честь, достоинство или неприкосновенность.

• Право на алименты, пенсии или социальное пособие: эти выплаты предназначались исключительно для умершего.

Кто может потерять право на наследство

Статья 1224 Гражданского кодекса Украины определяет категории лиц, которые могут быть лишены права на наследство, в частности:

• Супруги, если их брак признан недействительным.

• Лица, препятствующие составлению или изменению завещания: например, из-за давления или обмана.

• Наследники, которые не ухаживали за наследодателем: если они отказались от обязательной помощи в беспомощном состоянии наследодателя.

• Лишенные родительских прав: родители, которые не восстановили свои права до смерти наследодателя.

• Лица, совершившие преступление против наследодателя или других наследников: исключением являются случаи, когда наследодатель оставил их в завещании.

Отметим, что суд может лишить права на наследство лиц, уклонявшихся от обязанности содержать наследодателя или претендующих на обязательную долю по наследству при неправомерных обстоятельствах.

Напомним, что в Украине лица, работающие на вредных производствах, имеют право на досрочную пенсию при определенных условиях. Это касается, в частности, металлургов и шахтеров, если они набрали достаточное количество стажа. Согласно действующему законодательству работники, занятые на особо вредных и тяжелых работах, могут выйти на пенсию раньше установленного срока.