Что ни в коем случае нельзя делать с моющим средством для кухни? / Pexels

Что ни в коем случае нельзя делать с моющим средством: последствия могут быть непредсказуемы

Что ни в коем случае нельзя делать с моющим средством: последствия могут быть непредсказуемы

Многие хозяйки используют моющее средство не только для очистки посуды, но и для кухонных гаджетов, столешниц и т.д. Но можно ли так поступать? Есть семь правил, которые категорически запрещено делать с моющим средством на кухне. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщает The Kitchn, моющее средство прекрасно подходит не только для чистки грязных тарелок, но есть семь важных вещей, которые ни в коем случае нельзя делать с жидким мылом для посуды. И их важно запомнить.

Не смешивайте с другими моющими средствами

Никогда не смешивайте различные моющие средства в надежде, что их свойства улучшатся. Ведь некоторые комбинации могут быть токсичными. В частности, если добавить в жидкое мыло отбеливатель, аммиак или другие средства.

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Моющее средство не подходит для чугунной сковороды

Если вы часто готовите есть, то и чистить чугунную сковородку приходится тоже довольно часто. Не торопитесь делать это с мылом для посуды, ведь это средство смывает защитный слой с поверхности. Его лучше заменить солью и растительным маслом. Сначала тщательно очистите сковороду горячей водой и щеткой. Добавьте соли и немного воды, которые помогут удалить остатки пищи. Когда поверхность полностью высохнет, нанесите сверху растительное масло.

Мыло не подходит для кофеварки

Вы пользуетесь гейзерной кофеваркой и любите приготовить себе вкусное эспрессо? Тогда вы точно знаете, что она быстро загрязняется внутри. Если для чистки использовать жидкое мыло для посуды, то можно нарушить баланс вкуса кофе. Невидимые человеческому глазу частицы средства остаются на стенках и во время варки напитка разрушают его аромат. Поэтому промывать кофеварку следует только водой.

Посудомоечная машина против моющего средства

Автомобиль ни в коем случае нельзя мыть жидким мылом для кухни / Pexels

Следует запомнить одну простую вещь: ни в коем случае не заменяйте специальные таблетки для посудомоечной машины жидкостью для мытья посуды. Их состав совершенно разный. Моющее средство будет сильно пениться и этим может повредить посудомоечную машину.

Не используйте жидкость для мытья посуды в стиральной машине

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Иногда хозяйки наливают моющее средство для кухни не только в посудомоечную, но и в стиральную машину. Поступать так точно не стоит. Конечно, жидкое мыло можно использовать для ручного удаления масляных пятен из одежды, но заливать средство прямо в стиральную машину не нужно. Мыло будет пениться чем и испортит прибор изнутри.

Моющее средство не подходит для мытья автомобиля

Жидкостью для мытья посуды можно почистить колеса вашего авто, но для других частей машины она категорически запрещена, так как может повредить краску. Покрытие сразу потускнеет, на нем появятся повреждения. Для мытья автомобиля всегда используйте специальное средство.

Берегите свое лицо

В сети можно увидеть немало утверждений, что жидкость для мытья посуды помогает избавиться от прыщей. Они не только не действенны, но и вредны для здоровья. Моющее средство является очень агрессивным веществом, точно не предназначенным для кожи лица. Вы можете не только сильно высушить ее, но и получить аллергическую реакцию.