Что нужно, чтобы снять напряженность вокруг ТЦК: Подоляк назвал ключевой фактор
Украинским военнообязанным следует дать социальные гарантии, чтобы процесс мобилизации был более прозрачным.
ТЦК сегодня одновременно решают проблему мобилизации, которая очень необходима государству, а с другой стороны создают негативный эмоциональный фон. Главным инструментом поощрения людей на службу должна стать финансовая мотивация.
Об этом в интервью «Новости.LIVE» сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.
«Мобилизация и война — это крайне непопулярно. Безусловно, там будут эксцессы и инциденты, и каждый нужно разбирать по отдельности. Вторая важная составляющая: все это непопулярно, но работает только одна технология — финансирование», — Подоляк.
По словам Подоляка, тем, кто рекрутируется, выплаты должны быть быстрыми и большими.
«Люди должны понимать, что это непопулярно, но они и их семьи получат компенсации. Только по этому пути нужно идти», — уверяет Подоляк.
Мобилизация в Украине
Напомним, военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней — до 2 августа 2026 года. Соответствующие указы президента подали в Верховную Раду, а парламент поддержал их большинством голосов.
Это уже 19 продолжение с начала полномасштабной войны. Законы вступят в силу с 4 мая после завершения предыдущего срока. Решение было принято из-за необходимости и в дальнейшем обеспечивать оборону страны.