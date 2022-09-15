Что нужно делать с розами осенью: уход и подготовка к зимнему укрытию

Чтобы в следующем году роза снова порадовала своим цветением, нужно подготовить ее к зиме. Рассказываем, как ухаживать за розой осенью до наступления сильных морозов.

Последнее удобрение куста роз калием и фосфором проводят в начале сентября. Это делается для быстрого формирования плотной коры и для того, чтобы подготовить растение к перепадам температуры. После чего розы готовят к спячке и укрытию на зиму.

Основные шаги подготовки розы к зиме

Необходимо приостановить вегетацию. Иногда розы "забывают", что им нужно спать и могут встретить заморозки не только молодыми листьями, но и бутонами. Чтобы этого не произошло, нужно "напомнить" растению, что ему нужно спать и прекратить вегетацию. Для этого в середине сентября начните постепенно сокращать полив, прекратите разрыхление почвы, не проводите никаких подкормок и прививок бутонов и молодой поросли. Если осенью идут затяжные дожди, прикройте пленкой розы, чтобы растения не переувлажнялись.

В течение сентября регулярно убирайте опавшие листья и сжигайте их. Это нужно делать для того, чтобы остатки растений не загнивали и не заразили розы.

Обрезка роз на зиму. Когда начнутся ночные заморозки, удалите все оставшиеся бутоны, вырежьте слабые побеги и растущие в середину куста, а также лишнюю поросль, слишком длинные стебли тоже подрежьте. Обрезку нужно проводить очень осторожно, постепенно с сентября по ноябрь, не за один день, чтобы куст освобождался от лишних побегов и листьев шаг за шагом. На кусте до заморозков должны остаться 3-5 сильных ветвей с плотной корой и 3-4 – с хорошо развитыми почками. Розы рекомендуется обрезать на опадающую Луну.

Возделывание кустов розы. Обрезанные розы опрыскивайте 5%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью, чтобы не оставите никакого шанса грибковым болезням.

Окучивание розы. Подверните розу сухим торфом так, чтобы место прививки оказалось полностью засыпанным. Обычно слой торфа составляет 20-30 см. Такое окучивание защитит стебли от растрескивания, а корневую систему – от подмерзания.

Подготовка роз к зимнему укрытию. Следите за погодой и укройте кусты, когда на улице будет нулевая температура, но при этом снега либо не будет, либо выпадет немного. Чаще розы укрывают в конце ноября – начале декабря. Незадолго до укрытия роз желательно установить дуги или опоры для поддержки утепляющего материала. Так защита кустов от подмерзания и выпревания будет более надежной.

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