Что нужно делать в случае аварии на химическом объекте: краткая инструкция для вашей защиты

В ночь на 27 февраля 2022 года российские кафиры повлекли за собой ряд техногенных катастроф: в Василькове была взорвана нефтебаза, а в Харькове – газопровод. Поэтому гражданскому населению важно знать, что следует делать в случае аварии на химическом объекте. Простой инструкции читайте в материале ТСН.ua.
Как рассказывают в Центре Противодействия Дезинформации, существуют краткие инструкции, помогающие защитить здоровье свое и своих близких в чрезвычайной ситуации:
- Закройте окна и не открывайте их без необходимости (если все-таки открываете окна, завешивайте их влажной или марлевой тканью и не забывайте периодически менять ее).
- Избегайте продолжительного пребывания на улице.
- По возможности старайтесь использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Если их нет, просто поставьте в квартире/доме емкости с водой для повышения влажности воздуха.
- Регулярно производите влажную уборку.
- Если почувствовали запах дыма, немедленно надевайте влажные маски, а на оконные и дверные проемы вешайте влажную ткань.
- Потребляйте больше жидкости (до 2-3 литров в день для взрослых). Лучше пить подсоленную и минеральную щелочную воду, а также молочнокислые напитки. Не употребляйте газированные напитки.
- Несколько раз в день принимайте душ, а еще чистите водой нос и горло.
Если у вас проблемы с сердцем или сосудами, обязательно попробуйте проконсультироваться со своим семейным врачом. По возможности, выезжайте с семьей в место, которое находится подальше от аварии.