Что нужно для оформления субсидии в 2024 году: полный список документов и данных

Субсидию в Украине получают менее защищенные слои населения. Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2024 году?

В Украине все еще проходит назначение субсидий на отопительный сезон, ведь последний продлится до 1 мая 2024 года. С этого периода начнется уже неотапливаемый сезон, поэтому субсидии будут назначаться по другим расчетам. В конце февраля и частично весной их еще можно получить, хотя стоит обратить внимание, что субсидии будут выплачивать только остальной сезон.

Что нужно, чтобы подать на субсидию

Если вы хотите впервые подать на получение помощи, следует запомнить, какие документы нужны для оформления субсидии 2024 года:

заявление;

право на доходы и расходы лиц;

справка о доходах;

удостоверение личности.

Если говорить об удостоверении личности, то вы можете подавать как паспорт гражданина Украины, так и временное удостоверение или документ беженца.

Иностранцы также могут подавать заявление на оформление субсидии, однако должны законно находиться на территории Украины и иметь документальное этому подтверждение.

Дополнительно прилагаются следующие документы :

копия договора о реструктуризации задолженности — если есть долг за коммунальные платежи;

справка ВПЛ – для внутриперемещенных лиц;

договор аренды – если вы снимаете жилье.

Если кто-то проживает в другом месте, но зарегистрированный в жилье, на которое вы хотите получить субсидию, нужно подать документ, который подтвердит факт не проживания. Это может быть справка о проживании в другом населенном пункте, документы об отбывании наказания и т.д. Добавить в пакет документов следует и акты обследования жилищных условий (при наличии).

Пребывание за границей и субсидия

Из-за полномасштабного вторжения РФ многие оказались в затруднительном положении и были вынуждены уехать за границу. Поэтому очень остро стоит вопрос, как пребывание в другой стране может отразиться на получении субсидии.

В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 жилищная субсидия не назначается, если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который вы хотите получить средства, и находились за границей совокупно более 60 дней (в этом периоде).

В этот шестидесятидневный период не включаются:

дни служебной командировки;

лечение;

обучение;

уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами;

пребывание за границей – в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены.

При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

Напомним, гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать уполномоченный орган о возникновении обстоятельств, в частности, о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней. В случае неуведомления в установленный срок предоставления жилищной субсидии прекращается уполномоченным органом.

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