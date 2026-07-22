ВСУ изменили ход войны / © Associated Press

Реклама

ВСУ перехватили инициативу на фроне, но Украина нуждается гораздо больше средств для перехвата российской баллистики, ведь имеющихся систем Patriot и ракет к ним недостаточно.

Об этом пишет Atlantic Council.

Украина уже сейчас испытывает острую нехватку ракет Patriot. Именно эти системы остаются единственными, способными стабильно перехватывать российские баллистические ракеты. Поэтому Россия активно применяет их для ударов.

Реклама

«Даже имея лицензию на производство ракет Patriot, Украине нужно время, чтобы построить объекты и перехватчики. Европейские страны, такие как Греция, имеющие ракеты Patriot, срок службы которых близится к концу, должны быстро продать их Украине», — заявила сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Лесли Шедд.

В то же время Украина научилась массово производить дешевые и эффективные дроны, которые могут обходить российские системы радиоэлектронной борьбы и быстро модернизируются в соответствии с новыми угрозами. По словам военных, хотя российских солдат на фронте примерно в семь раз больше, их потери убитыми и ранеными в шесть раз превышают украинские.

«А еще война еще раз доказала: экономика — это тоже оружие. Изоляция и санкции важны, но их эффективность подтачивается обходными путями через так называемые дружественные России страны, в частности, Китай и Индию», — добавила эксперт.

Напомним, в Пентагоне рассматривают возможность перенаправления оружия и оборудования, ранее выделенных для Украины, обратно в американские арсеналы. Это может означать, что миллиарды долларов, предназначенные для поддержки Киева, будут использованы для пополнения собственных запасов США.

Реклама

Новости партнеров