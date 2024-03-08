Что нужно для получения отсрочки от мобилизации: советы юриста

Уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП. Бывают и случаи, когда, несмотря на это, люди защищают Родину. Право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать.

Об этом сказала юрист Диана Тернова в комментарии "РБК Украина".

Какой алгоритм действий

По ее словам, сначала нужно написать заявление на оформление отсрочки. К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Затем нужно добавить необходимые документы, пройти ВЛК и ждать ответа на предоставление отсрочки.

Правозащитница советует:

Написать обоснованное заявление;

Собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

Зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

Не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

"Обратите внимание, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, скажем, если вам уже 36 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку из военкомата, то пока не обновите этот документ, вы не сможете получить отсрочку», – отмечает она.

В случае отказа в отсрочке обязательно указывается причина. Как отмечает Тернова, если вы с ней не согласны, можете обжаловать решение в судебном порядке.

Ранее юрист посоветовала, что делать, если на блокпосте выписывают повестки.

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