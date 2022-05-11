Что нужно для семейного счастья: 10 комнатных растений, которые принесут семье благополучие

Зачастую люди задумываются, что нужно для семейного счастья. Но немногие знают, что есть особые комнатные растения, которые помогают создать в доме благополучие, благополучие и теплые отношения в семье. Читайте на сайте ТСН.ua о растениях для семейного счастья.

Гибискус (китайская роза)

Гибискус – это не только эмблема Гавайев и Малайзии, где цветок считается символом страсти и мира. Если усадить ее в доме, между членами вашей семьи сразу наладятся отношения. А что еще нужно для семейного счастья, как не благополучие и благополучие? Ухаживать за гибискусом достаточно просто. Растение любит солнце, а потому горшок нужно ставить на подоконник с южной стороны. Основная особенность гибискуса – он может цвести круглый год.

Спатифиллум

Если вы все еще ищете свою "вторую половинку" или недавно повздорили с мужем, стоит посадить именно спатифиллум. Ведь это комнатное растение еще в народе называют "женское счастье". И не зря. Считается, что цветок несет позитивную энергетику, помогает создать гармонию в семье и между людьми в общем. Если вы ищете цветы, которые должны быть в доме для счастья, и не хотите тратить время на уход – выбирайте спатифиллум. Это растение не требовательно к освещению, требует только опрыскивания и умеренного полива.

Сенполия

Сенполия (фиалка) – все, что нужно для счастья в семье / Фото: Pexels

"Поплакала, и снова фиалка расцвела" — так поется в известной песне. Именно сенполию часто в народе называют "комнатной фиалкой". Было замечено, что члены семьи почти не ругаются, если в их доме растет этот чудесный цветок. Фиалку называют символом верности и вечной преданности. А еще ее рекомендуют завести тем, кто недавно пережил трудный период в жизни. Правила ухода за сенполией несложны, а своими цветами она будет радовать 3-4 месяца.

Хойя (восковый плющ)

Во многих странах именно цветы хойи дарят человеку, который нравится, чтобы признаться ему в любви. Также их дарят в День Валентина. Если вы хотите, чтобы в семье было счастье и благополучие, необходимо усадить восковой плющ и поставить его в спальне.

Хлорофитум

Этот цветок не только привлекателен извне, ведь отличается длинными и узкими листьями с контрастной полоской, но и помогает принести в дом счастье и благополучие. Ее рекомендуют сажать в том случае, если члены семьи часто ссорятся между собой и не могут прийти к согласию в определенных вопросах. А еще хлорофитум помогает очистить воздух от микробов. Это комнатное растение совсем неприхотливое, их требуется только умеренный полив и хорошее освещение.

Мирт

Мирт – еще одно растение для семейного счастья / Фото: Pexels

Это обязательное комнатное растение для молодой семьи, которое только начинает свой общий жизненный путь. Во многих странах цветы мирта даже дарят молодоженам на свадьбу. Также считается, что это растение помогает нейтрализовать негативную энергетику в доме, подарить покой и мир и семье. Мирт любит опрыскивание, рассеянное освещение, умеренную поливку и температуру воздуха до +22 градусов.

Калатея

Именно эти растения считаются популярнейшими среди вазонов для семейного счастья. Они имеют очень красивые листья, которые сочетают светло-зеленые и темно-зеленые участки. На поверхности появляется увлекательный узор. Калатея у многих народов – символ терпения, крепости, благополучия. Именно поэтому ее принято дарить семейным парам, чтобы супруги не только не разводились, но и поддерживали друг друга в тяжелые минуты жизни. Уход не тяжел: нужно регулярно поливать и вносить удобрения.

Аихризон

Этот цветок нередко называют "символом любви". Она отличается мясистыми стеблями, на которых формируются такие же толстые и мягкие листики. Если правильно ухаживать, растение подарит не только счастье вашей семье, но и расцветет мелкими желтыми или красными цветами.

Оксалис (кислица)

Растения, приносящие семейное счастье – оксалис или кислица / Фото: Pexels

Это комнатное растение для семейного счастья приносит в дом благополучие и благополучие, а еще отличается мощной энергетикой. Цветок принято дарить пережившим тяжелые жизненные моменты, ведь он помогает залечить душевные раны, восстановиться после болезни. Поэтому считается, что ее следует держать в каждом доме. Привлекает оксалис внимание и из-за своей интересной расцветки. Его листья имеют темно-фиолетовый цвет и отличаются формой в виде бабочки.

Антуриум

Это комнатное растение приносит счастье семейным парам, а еще одиноким мужчинам, которые долгое время не могут построить отношения. Антуриум отличается очень интересным внешним видом. Кроме положительной энергетики он также станет отличным дополнением любого дома. Растение имеет большие листья темно-зеленого цвета и цветут красными или розовыми цветами с длинным пушистым колоском. Ухаживать не очень сложно, важно поливать отстоянной водой и вносить удобрение.