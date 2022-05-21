Что нужно добавить в молоко, чтобы оно не скисло: проверенные советы

Что нужно добавить в молоко, чтобы оно не скисло: проверенные советы

С наступлением тепла вопрос как сохранить молоко дольше свежим становится актуальным. Летом пастеризованное, что непастеризованное молоко портится очень быстро. Советы, которые помогут уберечь молоко от скисания- в материале ТСН.ua

Известное средство против скисания молока – его стерилизация или кипячение. Обработанное таким образом молоко может оставаться свежим до недели. Имейте в виду, что лучше молоко хранится в стеклянной или фарфоровой емкости.

Чтобы еще дольше хранилось кипяченое молоко, перед тем как его кипятить нужно добавить небольшое количество сахара.

Щепотка соли, добавленная в молоко при кипячении, также предохранит его от скисания.

Если вы хотите, чтобы молоко долго не портилось, при кипячении можно добавить в него небольшое количество соды.

Сложно поверить, но щепотка соли поможет сберечь даже не стерилизованное молоко в холодильнике. Добавьте чуть-чуть соли в бутылку или пакет молока и оно сохранится гораздо дольше. Соль следует добавить сразу при открытии пакета или бутылки. Если добавить потом – не сработает.

Подобный эффект можно наблюдать от листьев хрена – пару листиков добавленных в емкость с молоком надолго сохранит его свежим.

Листья мяты помещенных в тару с молоком также помогут избежать скисания.

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