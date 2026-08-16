Что нужно купить в школу: полный список канцелярии 2026

Что нужно купить в школу / © Фото из открытых источников

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В конце августа родители традиционно отправляются за покупками в новый учебный год. Чтобы не тратить время на поиски необходимых принадлежностей и не покупать лишние, список вещей лучше подготовить заранее.

В то же время набор канцтоваров зависит от возраста ребенка. То, что нужно первокласснику, может быть совсем не нужно ученику старших классов. ТСН.ua рассказывает, что действительно понадобится ученикам всех возрастов.

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Что нужно ученику 1-4 класса

Для младших школьников важно выбирать удобные и безопасные принадлежности. Начать следует со школьного рюкзака с ортопедической спинкой. В возрасте 6-9 лет позвоночник ребенка еще формируется, поэтому вес наполненного ранца не должен превышать 10% массы тела.

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Основной список канцтоваров для начальной школы включает:

прописи;

тетради в косую линию и клетку;

цветные карандаши;

пластилин;

альбом для рисования;

папка для работы;

обложки для учебников и тетрадей;

ластик;

точилка с контейнером для стружки;

клей-карандаш;

пенал;

шариковые ручки синего цвета с тонким стержнем 0,5 мм.

Для первоклассника удобным вариантом будет пенал с одним отделением и резинками-фиксаторами. В нем канцтовары будут оставаться на своих местах, а ребенку будет легче быстро найти подходящую вещь.

Для обложек лучше выбирать универсальные модели с возможностью регулировки, ведь размеры учебников и тетрадей могут отличаться.

Список канцтоваров для 5-9 класса

В средней школе количество предметов увеличивается, поэтому к обычному набору добавляются специальные принадлежности.

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Для обучения понадобятся:

циркуль;

транспортир;

линейка длиной 30 см;

калькулятор;

тетради в клеточку на 48-96 листов;

атласы по географии и истории;

контурные карты;

папки;

бумага формата А4 плотностью 80 г/м² для печати рефератов и презентаций.

В этом возрасте ребенку можно позволить самостоятельно выбрать дизайн дневника, папок или рюкзака. Собственные предпочтения внешнему виду школьных вещей могут помочь подростку относиться к ним аккуратнее.

Что понадобится старшекласснику

В 10–11 классах значительная часть обучения связана с подготовкой к НМТ. Поэтому старшеклассникам нужны вещи, помогающие хранить и систематизировать большое количество учебных материалов.

В список следует включить:

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тетради для объемных конспектов;

маркеры-текстовыделители;

стикеры-закладки;

папки-регистраторы;

ручки;

маркеры;

Блокноты.

Многие старшеклассники используют в обучении ноутбуки, поэтому потребность в большом количестве традиционной канцелярии уменьшается.

Как не переплатить за канцтовары

Подготовить ребенка к школе можно более выгодно, если заранее составить полный список и приобрести необходимое одним заказом. Это также поможет не возвращаться в магазины несколько раз в разгар сезона.

Тетради и бумагу можно покупать упаковками. Набор из 10-25 штук может быть выгоднее приобретения каждого изделия отдельно, а запаса хватит на несколько месяцев обучения.

Перед покупками следует учесть реальные потребности ребенка и требования школы, чтобы не тратить деньги на вещи, которые не понадобятся в течение учебного года.

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