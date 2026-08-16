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Что нужно купить в школу: полный список канцелярии 2026
Что действительно понадобится ученикам всех возрастов.
В конце августа родители традиционно отправляются за покупками в новый учебный год. Чтобы не тратить время на поиски необходимых принадлежностей и не покупать лишние, список вещей лучше подготовить заранее.
В то же время набор канцтоваров зависит от возраста ребенка. То, что нужно первокласснику, может быть совсем не нужно ученику старших классов. ТСН.ua рассказывает, что действительно понадобится ученикам всех возрастов.
Что нужно ученику 1-4 класса
Для младших школьников важно выбирать удобные и безопасные принадлежности. Начать следует со школьного рюкзака с ортопедической спинкой. В возрасте 6-9 лет позвоночник ребенка еще формируется, поэтому вес наполненного ранца не должен превышать 10% массы тела.
Основной список канцтоваров для начальной школы включает:
прописи;
тетради в косую линию и клетку;
цветные карандаши;
пластилин;
альбом для рисования;
папка для работы;
обложки для учебников и тетрадей;
ластик;
точилка с контейнером для стружки;
клей-карандаш;
пенал;
шариковые ручки синего цвета с тонким стержнем 0,5 мм.
Для первоклассника удобным вариантом будет пенал с одним отделением и резинками-фиксаторами. В нем канцтовары будут оставаться на своих местах, а ребенку будет легче быстро найти подходящую вещь.
Для обложек лучше выбирать универсальные модели с возможностью регулировки, ведь размеры учебников и тетрадей могут отличаться.
Список канцтоваров для 5-9 класса
В средней школе количество предметов увеличивается, поэтому к обычному набору добавляются специальные принадлежности.
Для обучения понадобятся:
циркуль;
транспортир;
линейка длиной 30 см;
калькулятор;
тетради в клеточку на 48-96 листов;
атласы по географии и истории;
контурные карты;
папки;
бумага формата А4 плотностью 80 г/м² для печати рефератов и презентаций.
В этом возрасте ребенку можно позволить самостоятельно выбрать дизайн дневника, папок или рюкзака. Собственные предпочтения внешнему виду школьных вещей могут помочь подростку относиться к ним аккуратнее.
Что понадобится старшекласснику
В 10–11 классах значительная часть обучения связана с подготовкой к НМТ. Поэтому старшеклассникам нужны вещи, помогающие хранить и систематизировать большое количество учебных материалов.
В список следует включить:
тетради для объемных конспектов;
маркеры-текстовыделители;
стикеры-закладки;
папки-регистраторы;
ручки;
маркеры;
Блокноты.
Многие старшеклассники используют в обучении ноутбуки, поэтому потребность в большом количестве традиционной канцелярии уменьшается.
Как не переплатить за канцтовары
Подготовить ребенка к школе можно более выгодно, если заранее составить полный список и приобрести необходимое одним заказом. Это также поможет не возвращаться в магазины несколько раз в разгар сезона.
Тетради и бумагу можно покупать упаковками. Набор из 10-25 штук может быть выгоднее приобретения каждого изделия отдельно, а запаса хватит на несколько месяцев обучения.
Перед покупками следует учесть реальные потребности ребенка и требования школы, чтобы не тратить деньги на вещи, которые не понадобятся в течение учебного года.