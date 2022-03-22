Что нужно посадить на рассаду в апреле 2022 года: посевной календарь и таблицы / Pexels

Что нужно посадить на рассаду в апреле 2022 года: таблицы для всех культур

Что нужно посадить на рассаду в апреле 2022 года: таблицы для всех культур

Посевный календарь в месяц апрель поможет любителям огородничества и садоводства лучше спланировать весенние работы в саду. ТСН.ua рассказывает, когда лучше посадить рассаду в апреле 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Согласно посевному календарю на месяц апрель 2022 года, в первые дни можно сеять практически любые культуры. На пятницу (1 апреля 2022 года) приходится Молодой человек, а потому работу в саду и огороде лучше отложить на субботу, а еще лучше — на воскресенье. Также, как советуют на сайте " Зеленая усадьба ", следует обращать внимание не только на посевной календарь и благоприятные для рассады 2022 года дни, но и на погоду.

Почти весь месяц согласно посевному календарю на апрель 2022 года подходит для того, чтобы сажать, сеять, пересаживать, делить и т.д. Если вы еще не посеяли разнообразную зелень, горох, листовые салаты, редис, чеснок и лук, стоит это сделать в первые дни. Так вы сможете быстро полакомиться свежими витаминами.

Не забудьте в апреле уделить внимание плодовому и декоративному саду. На этот месяц нужно запланировать пересадку, посадку, опрыскивание, прививку и деление делением.

Рассада весной: посевной календарь на апрель 2022

Посевный календарь на апрель 2022 года выглядит следующим образом (зеленый – благоприятные дни для посева/посадки овощных культур, красный – неблагоприятные дни, серый – нейтральные дни):

Посевной календарь на апрель 2022 года

Посевной календарь на апрель 2022: таблица для корнеплодов

Посевной календарь на апрель 2022: корнеплоды

Морковь, в отличие от других овощей, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и погоде. Она может спокойно перенести низкие температуры.

Часто, когда спрашивают, когда сеять морковь, ответ может быть: какие только сойдет снег. Уже при +3 появляется первая лестница. Причем они не погибают даже тогда, когда температура воздуха опускается до -3 градусов. Чтобы получить первый урожай моркови уже внутри лета, следует выбирать ранние сорта. А вот для хранения лучше брать позднеспелые. Среднеспелые являются универсальными.

Свеклу можно с легкостью вырастить даже начинающим дачникам. Но чтобы получить хороший урожай, нужно знать, какие именно сорта лучше сеять в апреле. Чтобы растение пережило заморозки, лучше выбирать раннеспелый сорт, достигающий за 50-80 дней. Для высадки в открытый грунт лучше выбирать: Красный Шар, Браво, Ренова, Бордо 237, Египетская Плоска.

Посевной календарь на апрель 2022: таблица для луковых

Посевной календарь на апрель 2022: луковые

Если вы решили посеять лук в апреле 2022 года, следует брать семена, которым не больше 2 лет. Лучше всего использовать только что купленное. Прежде всего, семена следует замочить в воде на 24 часа. Высаживать в открытую почву лучше после того, как полностью пройдут заморозки.

Посевной календарь на апрель 2022: когда сажать овощи

Посевной календарь на апрель 2022: овощи

Чтобы помидоры выдержали не слишком благоприятные условия, которые часто могут быть в апреле, нужно знать, как их правильно подготовить к высадке. В апреле помидоры можно высаживать в открытую почву уже в те дни, когда температура воздуха днем прогревается до +15-18 градусов. Лучше выбирать раннеспелые сорта томатов, а также использовать рассаду, которой уже исполнилось 40-50 дней.

Чтобы получить хороший урожай огурцов, лучше выбирать раннеспелые сорта. В апреле их лучше сеять в теплице. В народе существует поверье: зацвели одуванчики, пора высаживать огурцы. То есть нужно дождаться времени, когда температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +10 градусов.

Рассаду капусты высаживают в открытый грунт через 35-40 дней после высева. Очень важно следить за температурным режимом. Лучше делать это после того, как температура воздуха днем не опускается ниже +15 градусов.

Посевной календарь на апрель 2022 года для трав и зелени

Посевной календарь на апрель 2022: травы и зелень

Посевной календарь на апрель 2022 года для ягодных культур

Посевной календарь на апрель 2022 года: ягодные культуры

Считается, что оптимальным периодом для обрезки сада является февраль-март, но этим можно заняться и в апреле. Главное правило – успеть до появления почек. В апреле очень важно провести подкормку с помощью весенних азотных удобрений. Именно благодаря азоту рослины получат силы, чтобы отрастить сильные и здоровые листья.

Когда на кустах и деревьях набухают почки, следует провести второе весеннее опрыскивание. Здесь можно объединить противогрибковые препараты и препараты для борьбы с вредителями. Но учтите, что современные пестициды будут работать только при температуре +10 градусов.

Апрель – прекрасное время для весенней прививки. Но важно привои подготовить заранее и держать в погребе или холодильнике до нужного времени.