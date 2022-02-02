Посвеной календар на 2022 год: таблицы разных культур на февраль / Pexels

Что нужно посадить на рассаду в феврале 2022 года: таблицы для всех культур

Что нужно посадить на рассаду в феврале 2022 года: таблицы для всех культур

Рассадный сезон стартует уже в феврале, чтобы в начале весны взошли первые сеянцы. Если вы хотите получить хорошую рассаду, стоит усадить ее в благоприятные дни, которых в этом месяце достаточно. ТСН.ua рассказывает, когда следует сажать рассаду в феврале 2022 года.

Как рекомендует "Зеленая усадьба", болгарский перец и баклажаны лучше всего сажать 3-4, 7-9 или 21-24 февраля, а вот помидоры по лунному календарю лучше сеять 7-9, 12-14 или 21-23 февраля. Если вы можете оптимально спланировать весь процесс, то за один день можно посадить баклажаны, перец и помидоры.

Не забудьте в феврале проверить и при необходимости пополнить запасы семян, расходных материалов, инструментов, средств для защиты растений и удобрений. Это поможет вам сэкономить свое время весной.

А еще в феврале повышенного внимания требует плодовый сад. В хорошую погоду можно уже начать проводить побелку и обрезку.

Рассада зимой: посевной календарь на февраль 2022 года

Посевный календарь на февраль 2022 года выглядит так (зеленый - благоприятные дни для посева/посадки овощных культур, красный - неблагоприятные дни, серый - нейтральные):

Посевной календар на 2022 год: благоприятные и неблагоприятные дни для февраля

Посевной календарь на 2022 год: таблица для корнеплодов

Посевной календарь на 2022 год: таблица на февраль для корнеплодов

Семена картофеля на рассаду всегда высеваются в конце февраля. Через 25 дней материал будет готов к рассадке. Но если температура воздуха в помещении не будет опускаться ниже 24 градусов. Обязательно хорошее освещение.

Посевной календарь на 2022 год: таблица для луковых

Посевной календарь на 2022 год: таблица на февраль для луковых

Для рассады зеленого и репчатого лука, чеснока, порея, шнитт-лука требуется заранее подготовленный субстрат и подходящая емкость.

Посевной календарь 2022 года: когда сажать овощи в феврале

Посевной календарь 2022 года: когда сажать овощи в феврале

Рассада болгарского перца среднеспелых и позднеспелых сортов начинает появляться через 10-12 дней после посадки. При этом вегетационный период длится около 50-60 дней.

Для рассады чаще всего используют баклажаны позднеспелых сортов. Всходят семена достаточно медленно, что влияет и на вегетационный период. Можно ускорить этот процесс, если семена усадить на глубину не более 1 см. Рассада баклажанов должна стоять в помещении с температурой воздуха не ниже 25 градусов.

Для рассады томатов подходят позднеспелые сорта. Период их вегетации составляет более 100 дней. А семена прорастают 6-7 дней. К высадке они будут готовы через 2 месяца. Рассада ранней капусты, готовая к высадке в почву, появляется через 40-50 дней после посева семян.

Если вы хотите в 2022 году полакомиться сочным арбузом (если вы не проживаете в южных регионах), семена на рассаду высевать нужно именно в феврале. Так же выращивают кабачки, тыквы и другие бахчевые. Но стоит запомнить, рассада старше 2 месяцев плохо приживается в почве, даже если вы используете специальные торфяные стаканы. Не забывайте подкармливать саженцы рассады азотным или фосфорным удобрением.

Посевной календарь на 2022 год для трав и зелени

Посевной календарь на 2022 год: таблица для трав и зелени на февраль

Чтобы получить рассаду сельдерея и петрушки, семена нужно высевать в отдельные емкости. Через 2,5-3 месяца рассада будет готова к высадке.

Базилик для пересадки в теплицу или парник следует сажать с учетом того, что через 7-8 недель будет готова рассада.

Посевной календарь на февраль 2022 года: таблица для ягодно-плодовых культур

Посевной календарь на февраль 2022 года: таблица для ягодно-плодовых культур

Семена клубники и земляники для рассады прорастают довольно медленно. Часто только через месяц появятся первые зеленые листики. А высаживать рассаду нужно в хорошо увлажненную почву в последние числа мая 2022 года.