Посевной календарь на март 2022 года: когда высаживать рассаду? / Pexels

Что нужно посадить на рассаду в марте 2022 года: таблицы для всех культур

Что нужно посадить на рассаду в марте 2022 года: таблицы для всех культур

Весеннее солнце заставляет все чаще наведываться в сад и огород. Именно в марте важно не упустить момент, когда лучше высаживать разнообразные культуры и возделывать деревья от вредителей. ТСН.ua рассказывает, когда следует сажать рассаду и как выглядит посевной календарь в марте 2022 года.

Как рекомендует "Зелена садиба", первую зелень в теплице или парнике при благоприятной погоде можно сеять уже в конце месяца. Посевной календарь на март 2022 года указывает, что салат лучше всего высевать 3-8, 11-13 и 29-31 марта, горчицу и рукколу 21 и 22 марта, а шпинат 3, 6-8, 11-13 числа.

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Если в феврале вы высаживали рассаду, самое время накрыть первые ростки агроволокном, чтобы образовался своеобразный парник. В этом случае зелень быстро пойдет в рост и вы получите отличный ранний урожай.

Не забудьте обратить внимание и на комнатные растения, также нуждающиеся в вмешательстве именно в марте. В первый месяц весны их нужно пересаживать, омолаживать, обрезать и размножать делением.

Рассада весной: посевной календарь на март 2022

Посевный календарь на март 2022 года выглядит так (зеленый – благоприятные дни для посева/посадки овощных культур, красный – неблагоприятные дни, серый – нейтральные):

Посевной календарь на март 2022 года: благоприятные, нейтральные и неблагоприятные дни для рассады

Посевной календарь на март 2022: таблица для корнеплодов

Посевной календарь на март 2022 года для корнеплодов

Чтобы получить хороший урожай редиса, следует не ограничиваться только одним сортом. Также избегайте слишком густой посадки – между растениями должно оставаться не менее 5 см. Прореживание для редиса нежелательно, ведь этот корнеплод плохо на него реагирует.

С приходом активного потепления в открытый грунт можно сеять свеклу, лук и морковь.

Посевной календарь на март 2022: таблица для луковых

Посевной календарь на март 2022 года для луковых

Посевной календарь на март 2022: когда сажать овощи

Посевной календарь на март 2022 года для овощей

В Украине огурцы чаще всего высаживают сразу в открытую почву, но если вы хотите полакомиться хрустящим овощем раньше, можно остановиться на ранних сортах, которые нужно высевать именно в марте.

Уже в марте начинают высевать раннюю, среднюю и позднюю капусту. В этом случае у вас уже в апреле-мае будет готова отличная рассада. Но здесь следует обращать внимание на погоду. Если весна слишком холодная, срок высадки в почву сдвинется и сеянцы перерастут.

Посевной календарь на март 2022 года для трав и зелени

Посевной календарь на март 2022 года для трав и зелени

Посевной календарь на март 2022 г.: таблица для ягодно-плодовых культур

Посевной календарь на март 2022 года для плодово-ягодных культур

В марте 2022 года нужно уже начать работы по формовке и обрезке кроны. Сначала это нужно сделать с яблонями и грушами. Не забудьте окучить молодые саженцы и снять зимнее укрытие со штамбов. Обновите побелку, ведь в марте сильное солнце, что может привести к ожогам коры.