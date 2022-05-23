Что нужно посадить в июне 2022 года: лунный календарь работ в саду и в огороде / Фото: Pexels

Что нужно посадить в июне 2022 года: работы в саду и на огороде

Что нужно посадить в июне 2022 года: работы в саду и на огороде

Июнь – самый жаркий месяц года для работы в саду и на огороде. В начале лета очень важно высадить всю рассаду, окучить, подкормить. Чтобы ничего не забыть, ТСН.ua подготовил вам календарь благоприятных и неблагоприятных дней для работы на участке и перечень дел, которые обязательно нужно выполнить.

По лунному календарю в июне 2022 года от 1 до 9 число нужно выполнять работы с корнеплодами, так как в это время луна уменьшается. А вот от 11 до 23 числа нужно заниматься культурами, которые плодоносят над землей, поскольку луна растет.

Посевной календарь на июнь 2022 года

Посевный календарь на июнь 2022 года выглядит следующим образом (зеленый – благоприятные дни для посева/посадки овощных культур, красный – неблагоприятные дни, серый – нейтральные дни):

Посевной календарь на июнь 2022 года: благоприятные и неблагоприятные дни / Фото: ТСН.ua

Что делать в июне 2022 года с рассадой

Начало лета – последний месяц, когда проводят работы с рассадой. Сюда входят следующие важные дела:

пикирование — пикируют только ту рассаду, которая была высажена позже, если погода благоприятна, можно сразу переносить ее на постоянное место выращивания (теплица или открытый грунт);

— пикируют только ту рассаду, которая была высажена позже, если погода благоприятна, можно сразу переносить ее на постоянное место выращивания (теплица или открытый грунт); высевание семян — чтобы получить свежие овощи и зелень как можно скорее;

— чтобы получить свежие овощи и зелень как можно скорее; пересадка на постоянное место выращивания – именно эта работа является важнейшей в июне, проводят пересадку в пасмурные дни, а предварительно их подвергают процедуре закаливания (тогда рассада лучше адаптируется к новым условиям и перенесет пересадку).

Что нужно делать в теплице

Работы в теплице в июне / Фото: Pexels

Если у вас есть не только сад и огород, но и теплица, в июне придется поработать и там. Основные дела:

обработка – болезни в теплице распространяются значительно быстрее, чем на открытом грунте, если вовремя не провести профилактические работы, то об урожае можно забыть;

– болезни в теплице распространяются значительно быстрее, чем на открытом грунте, если вовремя не провести профилактические работы, то об урожае можно забыть; орошение и подпитка — в теплице насаждения нужно поливать регулярно, а еще важнее — рыхлить почву и проводить проветривание (тогда не будет повышаться влажность, благоприятная для размножения грибков);

— в теплице насаждения нужно поливать регулярно, а еще важнее — рыхлить почву и проводить проветривание (тогда не будет повышаться влажность, благоприятная для размножения грибков); подвязка – высокорослые помидоры и огурцы.

Основные работы в июне на огороде

На огороде следует выполнить в июне наибольший объем работ. Вас ждет:

окучивание – чтобы культуры смогли сформировать более мощную корневую систему, а потому его не следует пропускать;

– чтобы культуры смогли сформировать более мощную корневую систему, а потому его не следует пропускать; подкормки – в июне рекомендуют применять комплексные препараты, которые лучше усваиваются в жидкой форме (если идут дожди, лучше подсыпать под кустики в виде гранул);

– в июне рекомендуют применять комплексные препараты, которые лучше усваиваются в жидкой форме (если идут дожди, лучше подсыпать под кустики в виде гранул); опрыскивание — в июне помидоры и картофель активно атакует колорадский жук, поэтому очень важно вовремя выполнить опрыскивание (несколько раз) и собирать жуков на грядках между ними;

— в июне помидоры и картофель активно атакует колорадский жук, поэтому очень важно вовремя выполнить опрыскивание (несколько раз) и собирать жуков на грядках между ними; пасынкование (удаление боковых побегов) – работы начинают выполнять после того, как культуры приживутся на новом месте, это важно, ведь тогда растение будет все свои силы направлять на завязи.

Подготовка к высадке картофеля в июне

Подготовка к высадке картофеля в июне / Фото: pixabay.com

Обычно в Украине картофель сажают в мае, но даже в июне можно провести посадочные работы. Очень важно перекопать участок за неделю-другую до высадки, а затем внести в грунт удобрения (рубленые сидераты, перегной и т.п.).

Сажают картофель на глубину, которая будет равной половине штыка лопаты (или поближе). Важно предварительно немного прорастить картофелины.

Основные работы в саду в июне

В июне нас ждет и очень много работ в саду. В основном они касаются возделывания кустарников и деревьев, а также подготовка их к уборке урожая. Что обязательно нужно сделать:

пинцирование (удаление верхушки растущего побега для стимуляции развития боковых) – если в вашем саду есть молодые груши, яблони и другие плодовые деревья (возрастом до 5 лет), необходимо произвести пинцирование верхушки ветвей, которые уже достигли хотя бы 25 см в длину;

(удаление верхушки растущего побега для стимуляции развития боковых) – если в вашем саду есть молодые груши, яблони и другие плодовые деревья (возрастом до 5 лет), необходимо произвести пинцирование верхушки ветвей, которые уже достигли хотя бы 25 см в длину; возделывание от вредителей и болезней – в июне большинство деревьев заканчивают свой цветение, а потому нельзя применять сильнодействующие токсичные препараты (лучше отдать предпочтение народным средствам – раствор нашатырного спирта и т.п.);

– в июне большинство деревьев заканчивают свой цветение, а потому нельзя применять сильнодействующие токсичные препараты (лучше отдать предпочтение народным средствам – раствор нашатырного спирта и т.п.); подкормку кустарников и деревьев – в июне подкормку можно осуществлять внекорневым или корневым способом, используя народные средства (раствор дрожжей, помет, коровяк).

Виноградник: что делать в начале лета

Виноградник: работа в июне / Фото: pixabay.com

Для хорошего урожая винограда нужно провести правильные работы в июне:

нормирование – осмотрите лозу, а затем удалите более слабые побеги из одной почки, чтобы они не мешали более сильным побегам плодоносить;

– осмотрите лозу, а затем удалите более слабые побеги из одной почки, чтобы они не мешали более сильным побегам плодоносить; прищипывание — одна гроздья нужно отщипнуть, когда виноград начал цвести (хотя у вас и останется одна гроздья, но она даст более крупные и сочные ягоды);

— одна гроздья нужно отщипнуть, когда виноград начал цвести (хотя у вас и останется одна гроздья, но она даст более крупные и сочные ягоды); полив и отживка — подпитывать лучше суперфосфатом (на 1 ведро воды хватит 2 столовых ложек), не забывайте регулярно и обильно поливать;

— подпитывать лучше суперфосфатом (на 1 ведро воды хватит 2 столовых ложек), не забывайте регулярно и обильно поливать; обработка от вредителей – чтобы защитить виноград от паразитов подойдут инсектициды.

Какие работы нужно выполнить с цветами

В июне не стоит забывать о цветах, ведь большое их количество начинает цвести, а вот первоцветы уже облетают. Вот основные работы на цветнике в первый месяц лета:

прищипывание – если вы хотите, чтобы цветок обильно цветел, а не "гнал" веточки, нужно проводить в начале лета прищипывание верхних побегов;

– если вы хотите, чтобы цветок обильно цветел, а не "гнал" веточки, нужно проводить в начале лета прищипывание верхних побегов; подкормка и поливка — поливают цветы по мере подсыхания верхнего слоя грунта, а подкармливают жидкими комплексными средствами;

— поливают цветы по мере подсыхания верхнего слоя грунта, а подкармливают жидкими комплексными средствами; Обрезка – часть декоративных растений уже заканчивает период цветения, а потому их нужно обрезать, чтобы перераспределить ресурсы внутри цветка.

Как и чем обработать растения в июне

Летом уже стоит жаркая погода, а после дождя еще и поднимается влажность. Эти условия оптимальны для распространения бактериальных и грибковых инфекций. Не стоит забывать о паразитах, которые в начале лета уже начинают атаковать сад.

Для борьбы с грибками и бактериями можно использовать химические или народные средства. Среди последних достаточно популярен раствор кефира и меда. От паразитов рекомендуется окуривать сад табачным дымом, опрыскивать раствором нашатырного спирта.

Пересадка цветов и посев семян

Работы с цветами в июне / Фото: Pexels

В июне можно проводить пересадку как цветов, так и других растений. Но начинать нужно только после окончания периода цветения и плодоношения. В это время начинают пересаживать луковичные (тюльпаны, нарциссы, флоксы и т.п.). Не забывайте, что пересадку нужно планировать на растущий месяц.

В открытую почву в июне начинают высевать семена некоторых цветов. В частности, бархатцев, астр, майорцев.

Сбор первого урожая

В июне большинство растений и деревьев только начинают период вегетации, но некоторые культуры уже плодоносят. Поэтому нужно планировать сбор. В начале лета уже можно собирать урожай клубники, редиса, щавеля, сельдерея, румбарбара, салата.

В конце июня начинают давать первый урожай раннеспелые помидоры и перцы, которые были высажены в теплице. А на юге Украины уже начинает появляться черешня.