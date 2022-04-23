Что нужно посадить на рассаду в мае 2022 года: посевной календарь и таблицы / pixabay.com

Что нужно посадить в мае 2022 года: овощи, цветы и деревья

Что нужно посадить в мае 2022 года: овощи, цветы и деревья

Посевный календарь в месяц май поможет любителям огородничества и садоводства лучше спланировать работы в саду в последний месяц весны. ТСН.ua рассказывает, когда и что лучше посадить в мае 2022 года, чтобы получить хороший урожай.

Как советует издание " Зеленая усадьба " в мае 2022 года очень важно обработать свой сад от вредителей, а также заняться первой подкормкой деревьев и кустарников. Если вы уже давно хотели пополнить свой участок новости интересными видами и сортами, тогда последний месяц весны – лучшее время, чтобы это сделать. Важно помнить, что рассадный период заканчивается в мае только в южных областях Украины, а вот на севере, западе и востоке лучше не спешить с высадкой в грунт. Дождитесь теплых дней и стабильной погоды.

Рассада весной: посевной календарь на май 2022

Посевной календарь на май 2022 года выглядит следующим образом (зеленый – благоприятные дни для посева/посадки овощных культур, красный – неблагоприятные дни, серый – нейтральные дни):

Посевной календарь на май 2022 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Таблица для корнеплодов

Посевной календарь на май 2022 года: корнеплоды

Именно в конце апреля-начале мая в Украине сажают картофель. Здесь все зависит от погодных условий и температуры воздуха. Важно, чтобы ночью температура уже не падала ниже +8-10 градусов, а почва хорошо прогрелась. Также дождитесь окончания заморозков. В северных областях картофель сажают во второй половине мая, а вот на юге начинают уже с середины апреля.

Морковь сеют в начале мая, потому что она прорастает очень медленно. Первая лестница порадует только через три-четыре недели. Если вы решите высеять этот корнеплод именно в последний месяц весны, то урожай получите в ноябре. Тогда морковь можно будет сразу собрать, пересыпать песком и положить в погреб.

Именно в начале или середине мая, когда почва прогревается до +10 градусов, начинают высаживать ранее посеянные саженцы свеклы. Выбирайте участок, хорошо освещаемый солнцем. А почва должна быть супесчаной или суглинистой, также подойдет рыхлый чернозем.

Когда высаживать луковые

Посевной календарь на май 2022 года: луковые

Огородный (репчатый) лук может выдерживать заморозки до -5 градусов. Но если посеять ее слишком рано, то из-за низких температур сеянка будет подгнивать, возрастая. Важно, чтобы почва уже прогрелась до +10 градусов, хотя в воздух может быть +2-+5 градусов.

Зубчики чеснока высаживают в грунт, как только он прогреется до +7 градусов. То есть, в некоторых регионах это можно делать уже в середине-конце апреля, но на севере лучше дождаться начала мая. Не стоит ждать слишком высокой температуры воздуха, ведь тогда растение остановится и не будет расти.

Благоприятные даты для высадки овощей

Посевной календарь на май 2022 года: овощи

Баклажаны и томаты можно высаживать как в начале, так и в середине или конце мая. Многие благоприятные дни, которые позволят вам получить хороший урожай. Сладкий и острый перец лучше сажать в первых числах мая или в самом конце последнего весеннего луны. Рассаду в открытый грунт нужно высаживать тогда, когда нет ночных заморозков, а температура воздуха стабильно +13 градусов. На севере это чаще всего начало мая.

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Огурцы высаживают на растущую луну, тогда можно ожидать наилучшего результата. Семена огурцов не терпят заморозков, а потому среднесуточная температура несколько дней подряд должна быть не менее +12 градусов. Первую лестницу тогда можно ожидать уже на 10 день. В Украине в открытую почву огурцы высаживают не раньше мая (кроме южных областей).

Раннюю капусту высаживают в открытый грунт, когда температура воздуха стабильно +10 градусов. Следует ориентироваться на погодные условия в вашем регионе, а также на внешний вид рассады. На ней должно быть 4-5 настоящих листиков.

Кабачки в открытую почву обычно высаживают в первой декаде мая. Если посевной материал сразу высадить в слишком холодную почву, то растение будет чаще болеть.

Посевной календарь на май 2022 года для трав и зелени.

Посевной календарь на май 2022 года: травы и зелень

Листовый и кочанный салат высаживают в открытый грунт в начале мая, но вкусны именно первые листики, а затем они начинают горчить. Поэтому эту зелень принято высаживать несколько раз в год.

Когда и что делать с ягодно-плодовыми культурами

Посевной календарь на май 2022 года: ягодно-плодовые культуры

В мае очень важно заняться защитой декоративных и плодово-ягодных культур от вредителей. Поэтому рекомендуется приступать к обработке растений разнообразными препаратами для уничтожения вредителей уже в начале мая. Именно в этот период овощи и сад активно атакует тля, клещ и другие насекомые.

Не забудьте высадить в мае декоративные цветы, чтобы они любили глаз летом и осенью. Однолетники лучше сажать 2-7, 10-14, 25, 26 мая, сидераты 1, 2, 5-15, 17-20, 27-28 мая, клубневые и луковичные цветы 1, 2, 3, 10-15, 19, 23, 24, 27, 28 мая, хвойные – 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18 мая, а многолетники – 1, 2, 4-15, 18, 19, 27, 28 мая.