Что нужно сделать с клубникой после сбора урожая, чтобы хорошо уродила в следующем году

Рассказываем, как ухаживать за клубникой после сбора ягод, чтобы получить хороший урожай в следующем году. Ведь для хорошего плодородия клубники необходим круглогодичный уход за культурой. Речь пойдет о клубнике, которая плодоносит один раз за сезон (одноразовой), за ремонтантными сортами нужно ухаживать по-другому

После сбора ягод у клубники начинают расти новые листья, формируются новые рожки, образуются усы с боковыми розетками, закладываются цветочные почки.

Чтобы сделать с клубникой летом после сбора урожая

Удаление сухих листьев. Подсохшие, покрасневшие листья и лишние усы удаляются. Листья и усы можно только срезать, просто так обрывать нельзя, иначе можно повредить куст, и он будет болеть. Чтобы избежать размножения вредителей, старые листья лучше сжечь.

Борьба с болезнями и вредителями. Молодые листики клубники могут быть заражены, нужно внимательно присмотреться и определить вредителя. Если молодые листья скручиваются или принимают гофрированную форму, клубника скорее всего заражена земляничным клещом. Растения следует обработать акарицидными препаратами. Если пожелтели центральные листики клубники, а ножки короткие и утолщенные – это признак нематоды. Такое растение нужно выкопать, обработать кипятком и удалить из участка.

После обрезки старую мульчу нужно убрать.

Грядки прополоть. Почву вокруг клубники нужно разрыхлить, удобрить, полить. Вокруг растения землю разрыхляют на 5 сантиметров, междурядья — на 10 сантиметров в глубину. Важно, чтобы корни были полностью закрыты, а верхняя часть куста должна остаться над землей. В первую очередь, это касается растений, произрастающих не первый год, корневая система которых начинает выступать над землей.

Подкормка земляники. Для подкормки берут минеральные удобрения с примесями микроэлементов из расчета 30 граммов удобрений на квадратный метр. Можно использовать специальное удобрение для клубники. Главное, не использовать удобрения, содержащие хлористый калий, потому что он замедляет рост и ухудшает плодоношение ягоды. Удобрения нужно вносить на глубину около 6 см. Кроме минеральных удобрений можно использовать прошлогодний навоз, разведенный куриный помет. 15 частей куриного помета разводят с 1 частью воды и поливают растение. Поливать нужно так, чтобы раствор не попал на листву, иначе могут появиться ожоги, провоцирующие развитие болезней.

При сухой погоде грядки поливают. До конца сезона, несмотря на то, что клубника уже не плодоносит, нужно поддерживать влажность почвы. Поливать нужно 1 раз в неделю по ведру на 1 квадратный метр. Хорошо для клубники использовать капельное орошение. Такой вид полива позволит получать нужное количество влаги и при этом почва не заболачивается. После обильного полива рыхлит почву, удаляя сорняки. Почву вокруг кустов нужно замульчировать измельченной травой, торфом, соломой.



Своевременное удаление усов. Плодоношение на будущий год будет гораздо меньше, если куст будет тратить силы на образование дочерних розеток, а не цветочных почек. Само удаление усов стимулирует закладку новых цветочных почек.

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