Что нужно сделать с виноградом весной, чтобы летом быть с урожаем: полезные советы

Виноград нуждается в постоянном внимании, в том числе весной. Как ухаживать за виноградом весной читайте в материале ТСН.ua.

Вовремя уберите укрытие и осмотрите лозу

Уход за виноградом весной начинается с освобождения его от укрытия и тщательного осмотра лозы. Слишком рано открывать виноград не нужно. Растение может попасть под весенние заморозки, молодые побеги могут померзнуть.

Убирать укрытие нужно, когда земля просохнет, а средняя температура достигнет 5 градусов тепла.

После снятия укрытия нужно внимательно осмотреть куст. Лоза могла подопреть, о чем могут свидетельствовать хорошо заметно по пятнам черного цвета и, возможно, плесени. Лучше всего обработать такие побеги нужно медным купоросом или бордоской жидкостью.

Необходимо удалить окружающую мульчу, тогда почва вокруг корней прогреется быстрее и процесс перехода растения в активную фазу ускорится.

Обрезка виноградной лозы

Обрезать лозу нужно до начала сокодвижения, сорта, которые не боятся мороза, можно обрезать уже в марте. Выбор периода обрезки зависит и от возраста кустов – в первые 2-3 года лозу нужно обрезать только в теплый сезон.

Обрезка винограда проходит в два этапа — оздоровляющий и формирующий этап. Оздоровительная весенняя обрезка подразумевает удаление отмерших, больных и перемороженных частей. Формирующая обрезка усиливает стебель, омолаживает и обеспечивает увеличение объема питательных веществ,

Нередко обрезка винограда весной заканчивается нарушением стволовой структуры, в результате чего начинает течь сок лозы, она "плачет". Хотя это и указывает на полноценное функционирование корневой системы куста, с другой может плохо сказывается на будущем плодоношении.

Если весенняя обрезка винограда привела к обильному, долговременному соковыделению, можно прекратить его с помощью различных способов – обмазыванием специальными растворами, стяжкой алюминиевой проволокой, использованием специальных готовых средств.

Если перед тем, как обрезать хорошо разрыхлить почву, усилится интенсивность корневого дыхания лозы, и естественное «слезотечение» уменьшится.

Когда почки на лозе начнут отекать, обрезать виноград уже поздно. В это время лучше сделать корневую подкормку.

Обработка лозы против болезней и вредителей

Первый раз обработку лозы нужно производить сразу после освобождения ее от укрытия. Обработать от вредителей нужно 3% раствором медного или железного купороса.

Вторая обработка производится при среднесуточной температуре около 10 градусов, при появлении зеленых побегов с 3-5 листочками инсектицидами и акарицидами.

Третью обработку проводят перед цветением препаратами, содержащими медь.

К универсальным средствам обработки от вредителей и болезней относится 1% бордоская жидкость, своевременный полив винограда бродской жидкостью защитит его от грибковых заболеваний.

Подкормка винограда весной

В первые 3 года жизни молодой саженец не нужно подкармливать. Внесенного в лунку при посадке вполне хватает на это время.

Подкармливать удобрениями нужно на четвертом году жизни саженцев для стимулирования образования на них кистей.

Опытные садоводы при посадке виноградного саженца выкапывают рядом трубу, через которую и подкармливают и поливают виноград. Можно залить удобрения в ров, выкопанный на расстоянии 50-80 см от куста, глубина такого рва должна быть – 40-50 см. Перед каждой подкормкой кусты винограда хорошо поливают.

Когда куст винограда еще не проснулся, подкармливать его следует растворами из суперфосфата, аммиачной селитры, сульфата калия. Второй раз виноград подкармливают этим же раствором за 2 недели до начала цветения. После завязывания плодов виноград подкармливают третий раз этим же раствором, но без азотной составляющей — аммиачной селитры. Можно использовать органические удобрения как навоз, жидкий настой куриного помета и т.п.

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