Что нужно томатам в августе для активного плодоношения и сочности

Последний месяц лета – это именно тот период, когда плоды на помидорах активно наливаются соком. Многие думают, что теперь можно просто ждать, пока они покраснеют, а потому перестают подкармливать растения. Если так поступать, можно остаться без большой доли урожая. Что нужно томатам в августе – читайте в материале ТСН.ua.

Когда томаты начинают плодоносить, начинается самое подходящее время для огородников. Именно в этот период нужно активно подкармливать помидоры. Так вы сможете значительно увеличить их урожайность и улучшить вкусовые качества.

Что нужно томатам в августе

В августе плоды наливаются и растения начинают ослабевать. Поэтому очень важно поддержать их. Важнейшими минеральными веществами, которые требуются томатам в августе, являются: азот, магний, бор, фосфор, калий. Они необходимы для того, чтобы плоды завязались и для повышения сахаристости в них. А еще они участвуют в фотосинтезе – важнейшем процессе для нормального протекания плодоношения.

Если вы заметили, что верхушка стебля стала тонкой, листья поредели – сразу вносите азот. Он отвечает за то, чтобы в плодах скапливались сахар и ароматические вещества.

Какие минеральные удобрения можно использовать в августе

Сейчас можно в любом специализированном магазине купить минеральные удобрения, содержащие сразу все необходимые томатам вещества. На этапе плодоношения рекомендуется использовать: магниевую селитру, кальциевую селитру, сульфат калия, калиевую селитру. Важно внесение этих удобрений чередовать. Все они разводятся все равно: на ведро воды (10 литров) берется одна столовая ложка. Вносить их нужно под корень.

Не забывайте о борной кислоте – она обеспечит томаты необходимым количеством бора. Чтобы приготовить удобрение, возьмите чайную ложку порошка и размешайте в ведре воды. Производится опрыскивание листьев и плодов.

Что нужно томатам: натуральная альтернатива удобрениям

Если вы не желаете использовать минеральные удобрения, можно обойтись и без них. Для этого вам понадобится зеленое удобрение и пепел.

Только в одном пепле есть все, что нужно томатам для активного плодоношения. Кроме того, подкормка пеплом также поможет избавиться от вершинной гнили, которая начинает активно атаковать помидоры именно в этот период.

Как приготовить раствор из золы для томатов: размешать в ведре воды 0,5 кг золы, настоять. Затем добавить одну столовую ложку мочевины (она будет отличным источником азота). Поливать раствор под корень – 0,5 литра на каждый кустик.

Зеленое удобрение готовится на основе сорняков или травы. Если добавить к нему крапиву, одуванчик или лебеду, то получится отличный "коктейль" с магнием и калием.

Как приготовить зеленое удобрение: набить ведро наполовину сорняками и травой, залить водой. Настаивать неделю на солнце. Перед внесением, разбавить водой (пропорция 1:5) и поливать под корень из расчета 1 литр на кустик.

Натуральные подкормки также рекомендуется чередовать и вносить не чаще одного раза в неделю.