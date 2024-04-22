Что нужно Украине, чтобы защититься от России: в СНБО дали четкий ответ

Чтобы защитить Украину от уничтожения российскими оккупантами, у нас должно хватать финансовых, человеческих и материальных ресурсов.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал секретарь СНБО Александр Литвиненко.

"Важно осознать, что наши войска сегодня борются не только за Крым или Донбасс. Они в первую очередь воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Роботино, которые стерты с лица земли" ", – подчеркнул Александр Литвиненко.

Он также добавил, что Кремль не планирует "создать СССР 2.0", он хочет Бучу в масштабах всей Украины.

“И их приход – это гибель сотен тысяч и страдания миллионов. Речь идет о физической выживаемости. Я убежден, что Украина не может не победить, потому что у нас нет другого шанса, кроме того, чтобы обеспечить наше выживание как свободного, независимого государства с возможностями развития", — подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, возвращение к ситуации 24 февраля 2022 года уже невозможно. И это связано с развитием нашей страны.

“С совсем другим опытом, с совсем другой экономикой, с другим обществом. Страшная травма и катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину. Так жить, как мы жили раньше, мы никогда не будем”, – сказал Литвиненко.

Напомним, что уступка России по территориям в обмен на мир была бы "жестокой изменой" украинцев, оставшихся под насильственной оккупацией российских военных преступников.

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