Что нужно Украине для победы: мнение подполковника ВСУ

ВСУ прилагают максимум усилий для того, чтобы выбить врага с украинской земли. Однако для победы нам необходима полная мобилизация человеческих ресурсов.

Об этом сказал подполковник ВСУ Михаил Николов в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"И мы должны быть едины, мы должны стать украинской нацией. В желании нанести поражение российской армии и возродить Украину в дальнейшем. Потому что битва на трудовом фронте будет даже в случае победы – это будет тяжелое сражение для того, чтобы сохранить Украину", – считает он.

Ранее глава НБУ спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война в Украине.

Читайте также: