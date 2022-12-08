Что нужно выбросить перед Новым годом, чтобы все сложилось наилучшим образом

Чтобы правильно начать Новый год, нужно избавиться от негатива — обид, ненужных вещей, всего устаревшего

Праздник Нового года начинается с уборкой. Чтобы подготовиться к встрече нового, нужно выбросить все лишнее.

Эзотерики и психологи советуют сделать перед Новым годом генеральную уборку и очистить пространство от негативной энергетики.

От чего нужно избавиться перед Новым 2023 годом

Испорченные предметы

Переберите посуду, надбитую, треснувшую выбрасывайте без сожаления, старую обувь, в которой можно съездить на дачу, лучше отвести на дачу, или выбросить. Технику, которую вроде бы можно отремонтировать, но которая почему-то не отремонтирована в течение года, лучше тоже выбросить или отдать на детали.

Одежда, которую не носите

Вещи, которые не носили в 2022 году, конечно, не нужно выбрасывать, отдайте их людям, которые нуждаются. Сейчас много фондов, организаций, которые заботятся о беженцах и помогают людям, бежавшим от войны. Не поленитесь найдите адреса таких организаций, они обязательно есть в вашем городе, районе.

Ненужная бумага, документы

Чеки, инструкции, рекламные буклеты, черновики, все, что нет времени или желания перебирать – все можно сдать на макулатуру.

Избавьтесь от квитанций и документов, если срок их хранения истек (это обычно указано на них).

Вещи для уборки

Проверьте кухню, ванную, посмотрите все швабры, моющие средства, тряпки и салфетки и выбросьте старые, затертые в мусор. Не забудьте избавиться от пустых баночек из-под средств для мытья, кремов и т.д.

Что нужно выбросить перед Новым годом

Косметика, которой не пользуетесь и просроченные лекарства

Засохшую тушь, старые рассыпающиеся тени, затвердевшие лаки для ногтей не жалейте отправить в мусорную корзину. Использование их не только не сделает вас привлекательной, но и может навредить здоровью. Еще более опасно хранение таблеток, спреев, мазей, срок годности которых истек.

Вещи, с которыми у вас связаны плохие воспоминания

От них точно лучше избавиться - продать или кому-то подарить, и тогда положительные изменения скорее придут в вашу жизнь..

Переживание

И самое главное, оставьте в старом году ненужные отношения, плохие воспоминания, стресс, волнение, потери и будьте счастливы в Новом году.

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