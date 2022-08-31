Что нужно взять ученику с собой в школу во время военного положения: рекомендации полиции

Полиция Украины составила список вещей, которые желательно взять с собой в школу школьнику.
Во время военного положения родители должны проследить, чтобы в рюкзаке школьника были вещи, которые могут пригодиться в случае эвакуации в бомбоубежище. Патрульная полиция Украины рекомендует взять с собой:
- бутылку воды,
- питательные батончики, снеки,
- бумагу, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближайших родственников (имена, телефоны, адреса),
- телефон (по возможности) + зарядное устройство + павербанк,
- индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней),
- комплект сменного белья и одежды,
- любимую игрушку или вещь.
Школьные учителя должны позаботиться о таких необходимых вещах как еда, запас воды, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.д.
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