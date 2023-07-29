Что нужно знать фрилансерам об открытии ФЛП: советы юристов

Сейчас многие фрилансеры просто получают свои средства на собственные карточки, не регистрируя ФЛП. Возможно, не зная, а может, просто думают, что на это мало кто обращает внимание. Но не все так просто: банки могут блокировать счета клиентов, требуя подтверждения законности денежных поступлений. А еще есть контролирующий орган – Государственная налоговая служба Украины, которая с легкостью наложит штраф от 17 до 34 тыс. грн. И все равно придется платить налоги от всей прибыли – 18% на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Так что если вы фрилансер надолго, нужно зарегистрировать ФЛП, чтобы заниматься своей деятельностью, не нарушая закон. На сегодняшний день зарегистрировать ФЛП достаточно просто – это можно сделать онлайн из любого места, где есть интернет. В статье собрано несколько правил: о чем следует знать, чтобы правильно вести свою деятельность и не навредить себе.

Правило №1

Адрес регистрации ФЛП должен быть такой же, как и адрес регистрации по паспорту. Например, если вы проживаете в Киеве, а прописаны в Сумах, то регистрировать ФЛП нужно по адресу регистрации физического лица – в Сумах.

Правило №2

Нужно создать рабочую электронную почту специально для ФЛП и указать номер телефона. Потому что портал «Дія» не примет заявку без этих данных. На эти контакты будет поступать как информация от налоговой, так и обычный спам, поэтому личную почту лучше не указывать.

Фрилансеры обычно выбирают третью группу ФЛП. Предприниматели этой группы предоставляют свои услуги кому угодно. Третья группа имеет право на упрощенную систему налогообложения. Но чтобы на нее перейти, нужно обязательно написать заявление и убедиться, что вас перевели на упрощенную систему.

Правило №3

Обязательно нужно отслеживать, чтобы сумма полученных доходов не превысила предел упрощенной системы налогообложения. Для ФЛП третьей группы лимит на 2023 год составляет 7 818 900 грн. В случае превышения разрешенной суммы, предприниматель должен перейти на общую систему. И со следующего отчетного квартала уплатить 15% единого налога от суммы превышенного лимита.

Правило №4

Заявление на упрощенную систему налогообложения при регистрации или изменениях в хозяйственной деятельности следует писать так:

указать, что это регистрация ФЛП или изменения;

заполнить все строки заявления, а не только изменившиеся;

если представлен один КВЭД, необходимо заполнить 1-4 строки;

в 5.4, 6 строках следует указать места, где проводилась предпринимательская деятельность;

в восьмой строке отмечают все КВЭД, которые были до этого;

также обязательно заполняется 9 строчка.

Правило №5

Нельзя принимать средства от ведения предпринимательской деятельности на свой счет, все деньги нужно проводить только через открытый счет ФЛП. Расчеты наличными необходимо проводить исключительно через РРО/ПРРО (кассовый аппарат).

Правило №6

Расходы, связанные с деятельностью плательщиков единого налога не учитываются. К примеру, за услугу клиент вам должен оплатить 3000 грн, но через комиссию банка на счет поступило 2900 грн. Плательщик единого налога должен указать в своем доходе всю сумму – 3000 грн.

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