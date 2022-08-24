Что обязательно нужно сделать на огороде и в саду до конца августа: 9 основных дел

Хоть это и последний месяц лета, но у огородников дел не меньше, чем в июне или июле. Что обязательно нужно сделать на огороде до конца августа – читайте в материале ТСН.ua.

Огородников ждет немало разных задач. И очень важно успеть все сделать в последний месяц лета.

Подготовьте погреба

В этом помещении должно быть прохладно и сухо. Не забудь перед уборкой урожая провести в погребе дезинфекцию. Можно приготовить простой раствор из 20 мл уксуса на 1 литр воды. Также следует побелить стены и потолок. Так вы максимально снизите риск появления плесени и грибков, которые могут испортить продукты.

Уберите чеснок и лук из огорода

Если вы не сделали это в начале августа, очень важно завершить сбор до конца лета. Позже может начаться дождливый сезон, который будет мешать чесноку и луку хорошо высохнуть перед хранением. Помните, что эта процедура очень важна, ведь без нее урожай может испортиться.

Займитесь заготовкой семян помидоров

Собрали хороший урожай томатов? Тогда самое время подумать о следующем году. Семена помидоров лучше собирать из зрелых, но не перезрелых плодов. Рекомендуется брать томаты, которые росли на нижних ветвях кустов.

Проведите профилактику заболеваний

В конце лета ночи уже становятся ощутимо холоднее. Также увеличивается влажность воздуха. Эти факторы могут стать отличным условием для размножения грибков и бактерий на растениях. Поэтому очень важно тщательно следить за состоянием овощей, чтобы вовремя провести опрыскивание.

Ухаживайте за клубникой

Именно в конце августа клубнику нужно скосить под корень. А потом не забудьте подкормить кусты удобрениями с калием и фосфором. Ближе к сентябрю дополнительно грядку мульчируют. Это поможет клубнике лучше перезимовать и дать хороший урожай в следующем году.

Подготовьте компост

Именно в августе лучше всего закладывать компостную яму. Ведь вокруг достаточно много материала, который может вам понадобиться – ботвы, стебли овощей, сорняки, скошенная трава и падалица. Не забудьте, что все это нужно разбавить опавшей листвой, пеплом, землей.

Ухаживайте за деревьями

Иногда бывает, что на маленьком дереве очень много плодов. В этом случае ветки лучше подпереть, чтобы они не сломались. А еще именно в конце августа опытные дачники проводят "влажно-зарядную" поливку. Это значит, что взрослые деревья нужно полить таким количеством воды, чтобы влага проникла на 1-1,5 метра вглубь земли.

Ухаживайте за кустарниками и кустарниками

Малина, крыжовник, смородина – все эти кусты нуждаются в вашем внимании в конце лета. Особенно важна поливка. Они только закончили плодоносить, поэтому вода и питательные вещества очень нужны этим культурам, чтобы дать урожай в следующем году.

Размножьте многолетники

В августе начинают делить и пересаживать на новое место разные многолетники — лилейники, дельфиниум, флоксы, ландыши и т.д. А еще не забудьте подкормить хвойные деревья, если они растут на вашем участке.