Что одеть на Новый год 2023 по знаку Зодиака, чтобы привлечь успех и счастье

Новый 2023 пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Чтобы вступить в новый жизненный цикл счастливо, астрологи рекомендуют подобрать правильный наряд. В чем встречать Новый год 2023 года каждому знаку Зодиака — читайте в материале ТСН.ua.

Овен

Огненные и яркие Овны, согласно астрологам, должны придерживаться в жизни такой же позиции и выбирать интересные наряды. Чтобы встретить Новый 2023 год и призвать счастье в свою жизнь, нужно отдать предпочтение ярким цветам, большим украшениям, сияющим камешкам, заметным расцветкам и блесткам. А вот за цветовой гаммой лучше подойдут красные, малиновые, голубые тона. А вот оранжевого лучше избегать.

Телец

Главная задача "земных" Тельцов – создать уют в доме и подарить своим близким счастье. Именно поэтому создать образ на Новый год 2023 года для них проще всего. Что одеть? Выбирайте приятные на ощупь ткани – плюш или бархат. Не стоит надевать брючный костюм, обычные джинсы или брюки. Они "закроют" чакры и не дадут энергии выйти наружу. А вот цветовую гамму лучше выбирать яркую: зеленый, желтый, оливковый, лимонный тона подойдут лучше всего. А вот красные оттенки лучше не рассматривать.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют обратить внимание на свою двойственную натуру и приобрести сразу два наряда. Один лучше подбирать в синих, фиолетовых или серых тонах. Он будет отражать вашу сдержанность, элегантность. Второй должен быть более ярким, поэтому выбирайте желтый, оранжевый и красный цвет. От зеленого лучше отказаться. Если подумать об украшениях на Новый год 2023, то лучше Близнецам подойдут изделия из серебра или золота, а вот бижутерии лучше избегать.

Рак

Эти представители зодиакального круга очень сентиментальные и чувственные. Поэтому платье на Новый год 2023 должно быть именно таким. Лучше выбирать синие, серебряные, голубые, белые цвета. Обратите внимание на мягкий крой, плавные линии. Одежда должна быть без излишней помпезности. А окончить образ можно с помощью изделий из серебра.

Лев

Это хищники, которые в новогоднюю ночь не должны слишком "налегать" на символ года. Поэтому лучше немного уменьшить свою энергию и страсть. Вам должно быть максимально комфортно в наряде, который вы решили одеть на Новый год 2023 года. Астрологи рекомендуют обратить внимание на такие оттенки: красный, желтый, оранжевый, бежевый. Облегающих платьев на Новый год лучше не покупать. Также не стоит забывать о золотых украшениях.

Дева

Девы – практический знак Зодиака, поэтому им лучше подготовить свой образ заранее. Лучше всего подойдет платье на Новый год 2023 года зеленого, коричневого, изумрудного или желтого цвета. Такие оттенки точно не испугают Кролика. Также присмотритесь к украшениям с такими драгоценными камнями как сердолик, малахит, яшма или топаз.

Весы

Это легкий и воздушный знак Зодиака, а потому для него нужно выбрать наряд, соответствующий типу его темперамента. Платья должны быть нежными, поэтому выбирайте голубой, розовый, белый или любой другой пастельный цвет. "Острых" деталей и четких силуэтов лучше избегать.

Скорпион

Знак Зодиака, отличающийся страстной, яркой, эмоциональной и активной натурой, должен хорошо подумать, в чем встречать Новый год 2023. Основание должно быть с нотками элегатности черного или красного цвета. Добавьте к образу изделия из кожи, например корсет. В новогоднюю ночь нужно быть дерзкими, чтобы схватить успех за хвост.

Стрелец

Этому целенаправленному знаку лучше выбирать наряды, которые можно потом одеть и на другие мероприятия. Главное помнить о комфорте, поэтому никаких платьев, обтягивающих тело. Лучшими цветами для вас станут белый, фиолетовый или синий. Можно добавить украшение в виде браслета или перстня.

Козерог

Оставайтесь собой и в новогоднюю ночь. Для этого Козерогам лучше выбирать практичные наряды. Даже можно остановиться на обычном свитере. Главное – правильно и точно дополнить образ. К примеру, украшениями в красных тонах. А вот цвета на Новый год 2023 года для Козерога такие: темно-зеленый, белый, коричневый, лиловый.

Водолей

Очень сложная личность, которая должна максимально подчеркнуть все свои преимущества на Новый год. Поэтому лучше выбирать нестандартные оттенки: молочный, серебристый, хамелеон, металлик. А вот черная одежда слишком упрощает, поэтому ее брать не стоит. Платье на Новый год 2023 должно быть "воздушным" и легким, не подчеркивать силуэт.

Рыбы

Эти представители "водной стихии" 2023 года будут на одной волне с Чоным Кроликом. "Удобрить" его удастся, если выбрать одежду цвета морской волны, аквамарина, синего, голубого. Вместо украшений можете использовать жемчуг и раковину. Единственное правило – образ не должен быть слишком элегантным и серьезным. Также лучше отказаться от дерзкого макияжа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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