Что особенного в атаках российских дронов и почему тревоги продолжительные: объяснение Игната

Российские войска ежедневно запускают десятки дронов по территории нашей Украины. Посредством такого подхода они ищут слабые места в нашей ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Тактика не нова

По словам Игната, оккупанты хотят найти слабые места при планировании маршрутов. Если дрону удалось определенным маршрутом, который вчера-позавчера был использован, пролететь, используя ландшафт местности, возможно, реки, дороги и так далее, вплоть до намеченной цели, значит, этот маршрут можно и дальше использовать.

"А соответственно, нам нужно это учесть и создать ему там препятствие, ловушки", — акцентирует Игнат.

Он добавляет, что прокладывание маршрутов – не что-то новое. Противник прибегает к этому всегда.

"Сначала они применяли дроны в одиночку в дневное время, потом пошли группы, затем пошли удары точечные, а сейчас они фактически действуют в россыпную. Залетают из Приморьско-Ахтарска и разные регионы направляются группы", — замечает представитель ПС.

Именно поэтому тревоги долгие, отмечает Игнат, ведь наносят удары группами по несколько волн. Таким образом, захватчики держат украинцев в напряжении фактически всю ночь.

Ранее в воздушных силах назвали угрозы со стороны РФ и объяснили тактику врага.

Читайте также: