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- Украина
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Что осталось от Крымского моста после атаки: появились новые спутниковые снимки (фото)
В сети опубликовали свежие спутниковые снимки Крымского моста после ночной атаки.
В Сети появились новые спутниковые снимки Крымского моста за 19 ноября, сделанные после ночной атаки и полного перекрытия движения.
Об этом сообщает Dnipro Osint.
Крымский мост — как выглядит теперь
По имеющимся данным, на снимке зафиксировано три повреждения автомобильного полотна и еще 2-3 железнодорожного.
Отмечается, что предположительно этой ночью объект атаковали ракетами «Нептун».
Атака на Крымский мост — последние новости
Напомним, в ночь на 19 ноября в районе Крымского моста снова прогремели мощные взрывы, после чего оккупационные власти полностью перекрыли движение, а в Генштабе ВСУ намекнули, что переправа окончательно потеряла статус самой длинной в Европе.
Также мы писали, что сегодняшний удар по Керченскому мосту нанесли береговые ракетные комплексы «Нептун», повредив железнодорожное полотно переправы.
Президент Владимир Зеленский назвал атаку легитимным ответом на российские удары по украинским мостам, железной дороги и другой инфраструктуре.