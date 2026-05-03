Что означает необычная атака дронов на Киевщину: эксперт предупредил о намерениях РФ

Дрон-имитатор Пародия

Реклама

Российская армия 2 мая атаковала беспилотниками Киевщину. Однако применила новую тактику с использованием дронов-имитаторов. Специалисты считают, что подобные действия могут свидетельствовать о подготовке к более масштабным ударам.

Об этом говорится в материале «24 Канала».

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова (Флеш), во время атаки россияне массово запустили беспилотники типа Пародия. Эти аппараты не несут боевой нагрузки, а выполняют роль приманок — их задача отвлекать украинскую противовоздушную оборону и создавать ложные цели.

Реклама

Разведка боем: что стоит за нетипичной атакой дронов по Киевщине

Десятки таких дронов кружились над Киевщиной, сопровождаясь нетипичными звуками. Именно это и указывает на изменение подходов противника к воздушным атакам.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук отмечает, что этот удар следует рассматривать не отдельно, а в контексте общей эскалации. По его словам, в последнее время Россия активно экспериментирует с разными форматами атак — ночными, комбинированными и ракетно-дроновыми, привлекая широкий спектр вооружений для перегрузки ПВО.

Эксперты считают, что использование «Пародии» может быть элементом так называемой «разведки боем», когда противник проверяет реакцию ПВО, обнаруживает слабые места и готовит почву для дальнейших ударов.

«Россияне пытаются усложнять свои действия и комбинировать разные средства поражения. Подобные волны могут предшествовать масштабным атакам», — объясняет Лакийчук.

Реклама

Он также не исключает, что новый массированный удар может быть привязан к символическим датам, в частности, 9 мая, хотя точные планы Кремля остаются непредсказуемыми.

По мнению эксперта, несмотря на заявления о возможном «перемирии» во время празднований в Москве, Россия параллельно накапливает ресурсы для новых атак.

Специалисты призывают не игнорировать такие сигналы и быть готовыми к разным сценариям развития событий в ближайшие дни.

Отметим, что президент Владимир Зеленский ранее сообщал: только за последнюю неделю Россия применила против Украины около 1600 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и несколько ракет.

Реклама

Новости партнеров