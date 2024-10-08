Что означают попытки окупантов использовать БпЛА "Охотник" для КАБов: объяснение ЦПД СНБО

Оккупанты испытывают БПЛА С-70 "Охотник". По плану командования армии России должно являться инструментом для использования планирующих бомб УМПБ Д-30, которые сейчас враг применяет для ударов по Харьковщине.

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Но хорошая новость – серийных БПЛА у россиян до сих пор нет. Они разрабатывают эти "охотники" с 2009 года, и есть только прототипы, один из которых недавно был потерян".

Он добавляет: попытка использовать этот большой БПЛА для КАБов является следствием потерь авиации. Враг не хочет рисковать бортами Су.

Ранее украинские бойцы провели операцию по ликвидации вражеского пункта пилотирования БПЛ А. Задание выполнили операторы батальона беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады.

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