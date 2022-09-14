Что означают различные приставки в названиях лекарств: экстра, лонг, форте, рапид и другие

Часто в названиях лекарств есть разные приставки – лонг, рапид, экстра, форте и т.д. Они могут многое рассказать потребителю. Например, есть ли в препарате добавленные компоненты или как часто их можно принимать. Читайте в материале ТСН.ua, что означает приставки в названиях лекарств.

Интересной информацией о значении приставок в названии лекарства поделился врач-невролог, медицинский директор КНП "Областная специализированная больница в г. Глухов" Евгений Скрипник.

Ретард

Эта приставка к названию лекарства означает, что медицинский препарат имеет пролонгированный эффект (т.е. продлен срок действия лекарства после однократного их применения) по сравнению с обычными таблетками.

Благодаря тому, что действующее вещество высвобождается медленно, лекарство можно принимать реже.

Например, Раптен 50 мг – 2-3 раза в сутки, а вот Раптен Ретард 100 мл – всего лишь раз в день.

Форте

Если вы видите такое слово в названии лекарства, оно означает, что медицинский препарат оказывает усиленное действие благодаря увеличенной концентрации действующего вещества.

Например, обычный Цитрамон содержит 240 мг ацетилсалициловой кислоты, 180 мг парацетамола и 30 мг кофеина, а вот в Цитрамон Форте – 320 мг ацетилсалициловой кислоты, 240 мг парацетамола и 40 мг кофеина.

Плюс

Эта приставка означает, что к основному добавили еще один препарат. Чаще это мочегонные препараты, которые добавляются к антигипертензивным препаратам.

Например, в составе Берлиприл Плюс есть эналаприл и гидрохлоротиазид.

Лонг

Лекарство, имеющее в своем названии эту приставку, также отличается пролонгированным действием и увеличенным объемом действующего вещества. При введении действующее вещество постепенно высвобождается.

Например, в препарате Кетанов имеется 10 мг кеторолака триметамина, а вот в препарате Кеталгин Лонг – кеторолака триметамина уже 30 мг.

Экстра

В таких средствах больше объема основного действующего вещества, но отсутствует одно из других веществ.

Например, если в Цитрамоне вы найдете 240 мг ацетилсалициловой кислоты, 180 мг парацетамола и 30 мг кофеина, то в Цитрамоне Экстра уже 500 мг парацетамола, 50 мг кофеина, но совсем нет ацетилсалициловой кислоты.

Рапид

Такая приставка означает, что лекарство быстро всасывается в ЖКТ.

К примеру, если вы принимаете Вольтарен Таб, то максимальная концентрация действующего вещества в крови наступает через 2-4 часа, а вот во время приема Вольтарен Рапид – уже через 20-30 минут.

XR

Если вы увидели такую приставку к названию лекарственного средства, значит, действующее вещество постепенно высвобождается из таблетки.

Например, XR-формы нужно принимать всего лишь 1-2 раза в сутки, тогда как обычные – 3 раза в день.

Депо

Такая приставка означает, что инъекционный лекарственный препарат оказывает пролонгированное действие. По внутримышечному введению формируется депо, из которого действующее вещество высвобождается постепенно. Обычно она действует до 28 дней.

Ко-

Если к названию лекарственного препарата прилагается префикс Ко-, это означает, что к основному действующему веществу добавлен мочегонный препарат.

К примеру, в Пренесе можно найти основное действующее вещество перондиприл, а вот в Ко-Пренесе уже есть не только перондиприл, но и индапамид.