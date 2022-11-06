Что пить с утра перед кофе: важный совет для здоровья и долголетия

Приблизительно половина всех взрослых в мире начинает свое утро с чашки кофе. И хотя этот напиток действительно имеет много преимуществ для здоровья, перед глотком кофе лучше пить совсем другое. Читайте в материале ТСН.ua, что полезно пить с утра.

Если вы хотите быть здоровыми и иметь хорошее самочувствие, свой утренний ритуал с чашкой кофе следует отложить, а выпить большой стакан воды комнатной температуры.

Почему так важно пить воду перед кофе утром

Несмотря на чрезвычайную популярность кофе, многие сталкиваются с побочными эффектами этого напитка. Особенно, если пить его натощак. Среди наиболее распространенных: проблемы с пищеварением и нервной системой, расстройство желудка, кислотный рефлюкс. Стакан воды перед первым глотком кофе с утра поможет полностью или частично избавиться от этих неприятных эффектов.

Наше тело примерно на 60% состоит из воды. Поэтому потребление этой жидкости в течение дня помогает всем органам и системам функционировать должным образом. После ночного сна, который в идеале должен занимать не менее 7 часов, организм просыпается с небольшим ощущением обезвоживания.

По мнению экспертов по правильному питанию, которые были опрошены изданием USA Today, прежде всего утром лучше тянуться не за чашкой кофе, а за стаканом воды. Благодаря ей вы сможете быть уверенными, что не только увлажняете свое тело, но и снабжаете органы и системы жидкостью, которая поможет переварить следующий завтрак. В том числе и кофе.

Вот лишь некоторые преимущества привычки пить воду комнатной температуры перед чашкой кофе:

восстановление уровня жидкости, потерянного во время сна;

налаживание метаболизма в течение всего дня;

помощь в здоровом питании – вам не хочется есть больше, чем это нужно.

Как приучить себя пить воду перед кофе утром

Как приучить себя пить воду перед кофе утром / Фото: Pexels

Многим людям трудно отказаться от привычек и традиций, поэтому не все готовы заменить любимый горячий напиток стаканом воды. Особенно в утреннее время. Если вы хотите улучшить свое здоровье, издание Healthline рекомендует несколько способов, которые помогут вам настроиться на новый лад:

Замените воду горячим травяным чаем – держите под рукой чайные пакетики с разными вкусами, чтобы начинать каждое свое утро с нового аромата. Налейте в стакан горячей воды, добавьте ломтик лимона или выжмите из него сок (по желанию можно также добавить ложку меда) – это теплый и освежающий способ начать свой день. Более того, организм получит дозу витамина С вместе с цитрусовыми. В стакан воды добавится одна столовая ложка яблочного уксуса — по мнению экспертов, это поможет ускорить обмен веществ и снизить уровень сахара в крови. Не можете назвать себя поклонником воды? Можно заменить ее овощным или томатным соком с низким содержанием соли – тогда день начнется с клетчатки и витаминов. Можно выпить стакан минеральной газировки — пузыри помогут начать день бодро и энергично. Замените воду зеленым чаем – он увлажняет организм и одновременно оказывает антиоксидантное действие.

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