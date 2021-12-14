Что подарить маме на Новый год 2022? / pixabay.com

Что подарить маме на Новый год 2022: лучшие идеи подарков

Что подарить маме на Новый год 2022: лучшие идеи подарков

Если вы все еще думаете, какой подарок маме на Новый год 2022 выбрать, идеи ТСН вам помогут найти хороший вариант.

Ранее мы уже писали, что можно подарить папе на Новый год 2022. Поэтому пришло время выбирать подарок самому родному человеку. Прежде всего обязательно учитывайте потребности своей матери. А если хороших идей у вас нет, можно воспользоваться следующим списком:

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любимая книга;

бижутерия или ювелирные украшения – браслеты, кулон с цепочкой, серьги: выбор здесь очень большой, поэтому главное выбирать от всего сердца;

элементы для декора дома – разнообразные шкатулки, картины, статуэтки;

косметика – каждая женщина любит пользоваться косметикой, но не всегда находит деньги для того, чтобы купить себе дорогие наборы;

духи – здесь нужно точно знать, какой именно запах нравится ваши матери;

кожаные аксессуары – кошелек, сумка;

новогодние подарки, связанные с хобби - шитье, вязание, вышивание;

кухонные безделушки или наборы посуды;

цветы в горшке – если ваша мама любит ухаживать за растениями и имеет их много дома, также подойдет набор для выращивания пряных трав на подоконнике или специальные инструменты по уходу за растениями;

букет из сладостей или коробка любимых шоколадных конфет.

А если вы хотите подобрать полезный подарок, который будет еще очень интересным, можете выбрать гидромассажную ванночку для ног.

Что подарить маме на Новый год 2022: идеи для уникальных впечатлений

Любимая книга, как подарок маме на Новый год 2022 / pixabay.com

Если вы хотите по-настоящему поразить свою маму и подарить ей не столько дорогой подарок, сколько положительные эмоции, вам поможет следующий список:

сертификат для похода в спа-салон;

книги о здоровье, саморазвитии, самомассаже дома;

портрет ручной работы только вашей мамы или всей семьи;

сертификат в любимый интернет-магазин чтобы мама сама выбрала себе подарок на Новый год 2022;

курсы для изучения нового хобби или иностранного языка; поездка в санаторий для оздоровления.

Что подарить маме на Новый год 2022: бюджетные варианты

Что подарить маме на Новый год 2022: бюджетные варианты / pixabay.com

Если денег не хватает, но хочется обрадовать маму приятным, полезным, но не дорогим подарком, можно обратить внимание на следующие презенты: