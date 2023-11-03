Что подарить мужчине: покупка презентов в Черную пятницу

24 ноября — долгожданная Черная пятница. Она открывает большие возможности для покупки подарков близким людям по низким ценам.

Поэтому стоит заранее присмотреть презенты. Черная пятница 2023 даст возможность порадовать любимого и сэкономить. Многим мужчинам нравятся технические новинки. Рассмотрим основные категории товаров, в которых можно подобрать технику по значительным скидкам.

Ноутбук MacBook Air

Этот гаджет можно уверенно назвать хитом продаж. Ни один производитель не может предоставить достойную альтернативу за такую стоимость. Главные достоинства:

легкий — весит всего лишь 1,24 кг;

тонкий — 11,3 мм;

мощный — производительность обеспечивает чип M2, который по параметрам превосходит конкурентов;

уникальный дисплей — Liquid Retina на 13,6 дюйма;

автономный — может работать до 18 часов без подзарядки.

Муж получит массу положительных эмоций от такого подарка.

Xiaomi Redmi Note

Модель Redmi Note 12 Pro станет приятным подарком и порадует достойными характеристиками. Диагональ дисплея на 6,67 дюйма, а частота обновления составляет 120 Гц. Особого внимания заслуживает камера на 108 Мп. Достойный уровень производительности обеспечивает процессор Snapdragon 732G, который хорошо адаптирован под игры.

Установлен AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Хотя телефон обладает мощным аккумулятором на 5000 мА·ч, к нему идет зарядное устройство на 67 Вт. Наличие стереозвука, модуля NFC и возможность управления устройствами при помощи IR blaster делает устройство практичным для домашнего использования.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch

Это хит сезона. Корпус смарт-часов изготовлен из легкого алюминия и не ощущается на руке. Класс водонепроницаемости — IP68. Дисплей устойчив к царапинам, изготовлен из сапфирового стекла. Часы настраиваются под ваш стиль. Для этого подберите подходящий цвет, дизайн и дополнительные функции.

Планшет Samsung

Например, обратите внимание на Galaxy Tab S9. Планшет обладает ярким дизайном, что вполне в духе Самсунг. Благодаря стилусу S Pen делать записи, создавать эскизы и выполнять различные задачи стало гораздо комфортнее. Благодаря адаптивной частоте экрана до 90 Гц анимация выглядит приятно, что особенно актуально во время игр. Благодаря функции Vision Booster изображение четкое и насыщенное. Картинка хорошо различима даже при сильном освещении. Мощного аккумулятора хватит на полный рабочий день.

Игровая приставка PlayStation

Хорошая идея для совместного досуга. Муж получит удовольствие от качественных 3D-моделей и текстуры в разрешении 8K. Картинка контрастная и насыщенная благодаря динамическому глобальному освещению, которое сразу же реагирует на меняющийся источник света или изменения в сценах. Благодаря объемному звуку и гарнитуре Pulse 3D обеспечен полнофункциональный эффект присутствия.

Это идеи подарков, которые рекомендуем присмотреть для мужа в период распродаж который начнется с 20 ноября. Следите за предложениями и скидками на Comfy.ua и подберете презент по сниженной цене.