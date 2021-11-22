Что подарить на Новый год 2022, год Тигра: лучшие идеи чтобы удивить родных и друзей

Что подарить на Новый год 2022, год Тигра: лучшие идеи чтобы удивить родных и друзей

Уже совсем скоро придет Новый 2022 год. Конечно, хочется встретить его как можно лучше. И чтобы не бегать по магазинам в последние дни декабря, лучше уж сегодня подумать, что подарить на Новый год своим близким и друзьям. А ТСН.ua подобрал для вас несколько отличных идей для создания зимнего уюта.

Что подарить родителям на Новый год 2022

Что подарить родителям на Новый год 2022 / Pexels

Чтобы ваш подарок был практичным и полезным, стоит упомянуть, чего именно не хватает родителям в их доме. Возможно, некоторые предметы обихода уже стоит заменить новыми или добавить еще больший комфорт с помощью современной техники. Если же вы хотите сделать отдельные подарки, лучше подумать, какие именно вещи принесут больше всего уюта каждому родителю.

Что подарить маме на Новый год 2022 – несколько свежих идей:

домашние тапочки из качественного теплого материала;

вязаный набор шарф + перчатки;

фотоальбом с семейными фотографиями;

тёплый плед, который будет согревать зимними вечерами;

декоративная подушка с зимним принтом;

путевка в санаторий для оздоровления.

Если же вы не знаете, что подарить папе на Новый год 2022, то этот список вам пригодится:

теплый свитер на зиму, можно вязаный своими руками;

если ваш отец любит редкие книжные издания, можно найти интересный вариант;

набор коньячных или винных бокалов;

набор инструментов;

билеты в музей или театр (если ваш отец интересуется такими мероприятиями).

Новогоднее настроение объединяет всех членов семьи. Поэтому только вы можете точно сказать, что можно заказать на Новый год маме и папе, чтобы они получили максимум удовольствия от подарка.

Что подарить мужу на Новый год 2022

Что подарить мужу на Новый год 2022 / Pexels

Хотя мужчины и кажутся менее эмоциональными, чем женщины, они тоже любят получать подарки. Однако часто выбрать идеальное для них бывает достаточно сложно. Если вы не знаете, что подарить мужчине на Новый год Тигра, можно обратить внимание на следующие идеи:

портмоне, визитница или качественная сумка из кожи;

красивая новая рубашка, запонки с драгоценными камнями, зажим для галстука;

набор канцелярии, подставка для смартфона или ноутбука;

всевозможные гаджеты, например, смарт часы или электронная книга;

если ваш мужчина любит путешествовать или часто ездит в командировку по работе, ему точно понадобится чемодан-самокат;

товары, которые подойдут к его хобби (например, удочка для рыбалки).

Что подарить жене на Новый год 2022

Что подарить жене на Новый год 2022 / Pexels

Дамы любят получать такие подарки, которые несут в себе определенные эмоции. Именно поэтому, когда вы думаете, что подарить жене на Новый год, нужно прежде всего вспомнить, чего не хватает вашей второй половинке? А если фантазия работает плохо, можно взять идею из списка:

романтический ужин при свечах и обязательно приготовьте все своими руками (в крайнем случае закажите из ресторана);

столик в постель, чтобы потом приносить своей любимой вкуснейшие завтраки;

букет из фруктов или конфет;

любимые духи;

набор драгоценных украшений, ведь ювелирные изделия любит любая женщина;

сумочку известного бренда;

годовой абонемент для походов в любимый спа-салон;

товары для хобби (это могут быть наборы для вышивания или вязания, швейная машинка и т.д.).

Что подарить ребенку на Новый год 2022

Что можно заказать на Новый год 2022 ребенку / Pexels

Что можно заказать на Новый год 2022 года ребенку? К выбору такого подарка нужно подходить с особым вниманием, ведь именно дети больше всего ждут новогодних праздников. Конечно, здесь все зависит от возраста и пола ребенка. Но наиболее популярными новогодними подарками считаются:

новый гаджет (планшет, смартфон, электронная книга), ведь сейчас дети все больше времени проводят онлайн, учатся и ищут новую информацию;

коньки, чтобы провести зимние каникулы максимально весело;

мягкая игрушка или коллекция любимых персонажей из мультфильма, а вот девочки будут счастливы получить куклу;

творческие наборы для развития способностей у малыша;

сладости.

Что подарить парню на Новый год 2022

Что подарить парню на Новый год 2022 / Pexels

Новогодние праздники для влюбленной пары – это время, когда можно выразить свои чувства и укрепить их. Поэтому девушке стоит выбирать немного шутливый, но полезный презент, который может и не быть слишком дорогим:

вы сами в волнующем эротическом белье;

набор тематического печенья;

календарь на Новый год 2022 с вашими общими фотографиями;

комплект постельного белья из шелка;

бутылка любимого алкогольного напитка;

игровые наушники, клавиатура или мышка для настоящего геймера;

настольная игра для двоих (желательно с эротическим подтекстом).

Что подарить девушке на Новый год 2022

Что подарить девушке на Новый год 2022 / Pexels

Если вы хотите осчастливить свою любимую девушку, придется подумать, что подарить девушке на Новый год, чтобы принести только положительные эмоции. А чтобы не потеряться в широком ассортименте новогодних товаров, следует использовать следующие идеи:

набор шоколадных конфет в зимней тематике, шоколадные фигурки Деда Мороза и Снегурочки;

уникальная елочная игрушка с ручной росписью;

мягкие игрушки, особенно девушки любят плюшевых мишек, но можно подарить и символ Нового года 2022;

ювелирные изделия или качественная бижутерия;

ликер, мартини или шампанское;

билеты на концерт любимого исполнителя/исполнительницы;

сертификаты на осуществление любых желаний ("Массаж ножек", "Марафон любимых кинолент", "Романтический ужин при свечах").

Что подарить подруге на Новый год 2022

Что подарить подруге на Новый год 2022 / Pexels

Составляя список новогодних подарков, не забывайте о лучшей подруге. Чтобы выбрать самый лучший презент, нужно подумать, о чем именно он мечтает и чего ему хочется. А чтоб недолго думать, что подарить подруге на Новый год, можно воспользоваться и нашим списком идей:

набор натуральной косметики;

теплые и смешные домашние тапочки (например, в виде тигра);

мягкий шарф, который дополнит ее зимний образ;

уникальная декоративная подушка в здание;

интересная лампа;

необычные шоколадные изделия, например пицца из шоколада.

Что подарить другу на Новый год 2022

Что можно подарить на Новый год 2022 другу / Pexels

Если вы ищете, что можно подарить на Новый год лучшему другу, нужно проявить оригинальность и креативность. Но не забывать учитывать также его вкусы и предпочтения. А быстро найти самый лучший вариант поможет список идей:

оригинальная футболка с забавным новогодним принтом;

сертификат на прыжок с парашютом;

мини-пылесос для автомобиля, если ваш друг настоящий автомобилист;

ящик для бутылки любимого алкоголя в виде старинной книги;

большая кружка с новогодней надписью для любителей кофе или чая.

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