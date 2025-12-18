Что подарить на Рождество и Новый год: варианты вещей со смыслом

Варианты подарков на праздники / © Unsplash

Организация UAnimals показала коллекцию праздничных подарков к праздникам.

Это вещи, через которые волонтеры поднимают важные зоозащитные темы, а вся прибыль идет в организацию UAnimals на спасение животных от войны.

Брелок «Лошадка с Хортицы " — аксессуар в форме традиционного украинского конька, изготовленный из переработанного пластика, собранного волонтерами и волонтерками на самом большом острове Днепра.

Пластик собрали во время масштабной акции по уборке Хортицы более 150 волонтеров и волонтерок UAnimals — тогда удалось собрать более шести тонн мусора. Аксессуар можно использовать как дармовщинку, украшение для одежды или елочную игрушку — в любой вариации кузнечик остается символом украинских корней, истории и носителем культурного кода.

Цена: 1150 гривен.

Елочные украшения «Мышата от Анны Ивановны " — это серия рождественских игрушек в рамках коллаборации бренда Animalism и Анны Ивановны из Николаева, которая из-за войны вынужденно переехала из родного города в Киев. Здесь женщина не опустила рук и начала собственное дело по продаже мягких игрушек.

Мышата могут стать хорошим презентом для владельцев животных, украшением на елку и просто подарком для тех, кому не хватает щемящих и теплых историй. С каждой проданной игрушки половина денег идет на спасение животных от войны, другая половина составляет гонорар Анны Ивановны.

Цена одного мышонка — 400 гривен, цена елочного набора — 1200 гривен.

Носки «Хэппи нью конь " — яркий новогодний акцент, который легко работает и самостоятельно, и как часть подарочного бокса.

Рождественский принт с изображением главного символа нового года понравится человеку, который любит яркие и уютные вещи.

Цена: 220 гривен.

Плед Выхухоль и еж — часть коллекции о краснокнижных животных, которые исчезают из-за войны или человеческой халатности. Выхухоль — древнейшая представительница современной фауны Европы, имеет статус реликтового вида под угрозой исчезновения и охраняется длинным перечнем природоохранных документов. Еж ушастый — еще один редкий вид, которого изредка можно было встретить в Луганской и Донецкой областях. Сейчас из-за войны неизвестно, увидим ли мы когда-нибудь это редкое животное.

Плед с изображением этих чрезвычайных животных напоминает о том важном, что мы теряем и должны сохранить несмотря ни на что.

В холодное время плед согреет, а в теплое станет стильным и ярким покрывалом для кровати.

Цена: 3 300 гривен.

Футболка Аист — также часть коллекции «Краснокнижные». На футболке изображен черный аист — редкий вид, который охраняется Конвенцией по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннской и Бернской конвенциями.

Образ аиста здесь является символом хрупкой природы, надежды и дома — важных мест, к которым мы все обязательно вернемся.

Цена: 1400 гривен.

Мягкие игрушки Вики и Смайлик - подарок, который в игровой и доступной форме поможет родителям поговорить со своими детьми о сложных и важных вещах: о добре и зле, войне и страданиях животных.

Собаку Вики и лошадь Смайлика спасла от войны команда UAnimals и другие волонтеры. После тяжелых испытаний и борьбы за жизнь животные получили шанс на более безопасное и счастливое будущее. Их истории — о сострадании, заботе и любви ко всему живому. Вместе с игрушками команда Animalism создала сказки о Вики и Смайлике, которые озвучила украинская актриса театра и кино Ирма Витовская-Ванца.

Цена: Вики — 1299 гривен, Смайлик — 1499 гривен.

Лес и природа для многих становятся местом восстановления: пространством, где можно побыть собой, остановиться и собраться для нового старта. Через эту коллекцию бренд Animalism проводит параллель между силой природы и внутренней опорой человека и напоминает: так же как мы восстанавливаемся благодаря природе, мы можем находить и поддерживать силу в себе. В то же время коллекция призывает быть благодарными своим местам силы и беречь все живое.

Цена пледа — 3300 гривен, свитшотов — 2700 гривен.

100% прибыли с вещей благотворительного бренда Animalism направляется в организацию UAnimals на спасение животных от войны.